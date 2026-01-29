TV Gazeta de Alagoas chega à parabólica e amplia alcance nacional

- Publicidade -

A TV Gazeta de Alagoas, um dos veículos de comunicação mais tradicionais do Nordeste, deu um passo decisivo em sua estratégia de distribuição nesta semana. A emissora acaba de estrear no sistema SAT HD Regional, através do satélite Star One D2. O movimento garante que o sinal da emissora chegue com qualidade digital a milhares de lares que utilizam antenas parabólicas modernas em todo o território brasileiro.

Para os telespectadores e entusiastas da recepção via satélite (TVRO), a sintonia deve ser feita no canal 207. Os dados técnicos para busca manual são: Frequência 12180, Polarização Horizontal e Symbol Rate 29900. Com essa inclusão, a TV Gazeta reforça sua presença multiplataforma, buscando recuperar o fôlego após um período de intensas turbulências administrativas e editoriais.

A Nova Era: Pós-Desfiliação da Globo

A história recente da TV Gazeta é marcada por uma reviravolta histórica. Após décadas como uma das afiliadas mais fiéis da TV Globo, a emissora enfrentou um processo de desfiliação conturbado, motivado por escândalos judiciais envolvendo a Organização Arnon de Mello. A saída da rede carioca resultou em uma batalha nos tribunais e na perda da marca “Globo” no estado, forçando a emissora a se reinventar como um canal independente e focado em conteúdo local.

Apesar dos desafios, a TV Gazeta manteve sua identidade comunitária e seus programas líderes de audiência. A grade local continua sendo o ponto forte, com destaques para o jornalismo dinâmico do Bom Dia Alagoas, AL 1 e AL 2, além do tradicional Gazeta Esporte e do Gazeta Rural, que agora ganham vitrine nacional através do satélite.

A chegada ao sistema SAT HD Regional é vista por analistas como uma tentativa da emissora de manter sua relevância política e comercial, independentemente de uma afiliação nacional de grande porte. Ao disponibilizar sua programação regional para todo o país, a TV Gazeta de Alagoas tenta provar que há vida — e audiência — além da rede liderada pela família Marinho, apostando na força da informação produzida diretamente de Maceió.

Guia de Sintonia: TV Gazeta de Alagoas no Satélite

Informação Detalhes Satélite Star One D2 (Banda Ku) Sistema SAT HD Regional Canal 207 Frequência 12180 MHz Polarização Horizontal (H) Symbol Rate 29900