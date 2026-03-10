TV Cultura e EBC anunciam expansão digital para novas cidades

- Publicidade -

Nesta terça-feira (10 de março), a Funtelpa (Fundação Paraense de Radiodifusão) e a EBC (Empresa Brasil de Comunicação) celebraram um marco importante para a integração regional: a expansão oficial da TV Cultura do Pará para os municípios de Tucuruí e Parauapebas.

A iniciativa faz parte do programa Brasil Digital, que está investindo mais de R$ 250 milhões para fortalecer a comunicação pública em todo o país. Com a novidade, a programação da TV Cultura e da TV Brasil passa a ser transmitida com alta qualidade de imagem nos canais 3.1 (Tucuruí) e 2.1 (Parauapebas), beneficiando mais de 370 mil habitantes na região.

Rádio Cultura FM agora é Nacional

Além da TV, a Rádio Cultura FM do Pará também entrou oficialmente para a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A emissora paraense passará a retransmitir quatro horas diárias da programação da tradicional Rádio Nacional, que celebra 90 anos em 2026.

Para Lidia Neves, gerente-executiva da EBC, a parceria é histórica: “A Funtelpa contribui com a grade da TV Brasil desde 2008 e tem sido fundamental em coberturas globais, como a da COP30“.

Investimento e Alcance

A expansão foi viabilizada por recursos federais expressivos, garantindo que o conteúdo educativo e cultural chegue ao interior do estado:

Tucuruí : Investimento de R$ 849 mil, alcançando cerca de 225 mil pessoas.

: Investimento de R$ 849 mil, alcançando cerca de 225 mil pessoas. Parauapebas: Investimento de R$ 883 mil, beneficiando mais de 152 mil habitantes.

O presidente da Funtelpa, Miro Sanova, destacou que o programa Brasil Digital foi essencial para a digitalização da emissora: “É nossa prioridade aproximar cada vez mais a Funtelpa da EBC para levar informação qualificada ao povo paraense“.