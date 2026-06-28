SBT e N Sports transmitem seis jogos do mata-mata da Copa do Mundo

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A Copa do Mundo entra em sua fase decisiva e o SBT junto com a N Sports já tem programação definida para seis confrontos da primeira rodada eliminatória. A sequência começa nesta segunda-feira (29) e vai até a próxima sexta (3 de julho), com partidas que podem eliminar seleções de peso ainda no primeiro mata-mata.

O destaque imediato é Brasil x Japão, marcado para as 14h de segunda-feira, com narração de Galvão Bueno. Horas depois, às 17h30, Alemanha e Paraguai completam a dupla programação do dia, um duelo entre favorita e azarão que promete.

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Programação completa nas oitavas

Confira os jogos transmitidos pelo SBT e N Sports nesta primeira fase eliminatória:

Segunda, 29/06 — Brasil x Japão (14h) e Alemanha x Paraguai (17h30)

Terça, 30/06 — Costa do Marfim x Noruega (14h)

Quarta, 01/07 — Bélgica x Senegal (17h)

Quinta, 02/07 — Espanha x Áustria (16h)

Sexta, 03/07 — Argentina x Cabo Verde (19h)

Estrutura de transmissão

A cobertura do SBT e da N Sports para esta fase conta com equipes nas cidades-sede do torneio e no Brasil. Galvão Bueno e Tiago Leifert dividem as narrações, com um elenco de apresentadores, comentaristas e repórteres acompanhando o Mundial diariamente.

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Vale lembrar que os jogos desta fase também têm transmissão simultânea pela CazéTV e, dependendo da partida, pelo Globo/SporTV e GETV, a cobertura do mata-mata é ampla e fragmentada entre os detentores de direitos.

Qual dessas seis partidas você considera a mais imprevisível do mata-mata?