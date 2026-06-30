DVB aprova pacote de atualizações do padrão DVB-I

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O Conselho Diretor da DVB aprovou um pacote robusto de atualizações para o DVB-I, padrão que define como serviços de televisão são descritos e descobertos em ambientes de radiodifusão, banda larga e distribuição híbrida. Os documentos foram publicados como BlueBooks e seguem para padronização na ETSI.

A principal novidade é a chegada de um framework de segurança completo ao núcleo da especificação, algo inédito até agora no DVB-I. O recurso cobre gerenciamento de certificados, autenticação de conteúdo e proteção de listas de serviços, fechando uma lacuna que preocupava emissoras e operadoras em cenários de distribuição via IP.

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Afinal, o que é o DVB-I?

Pensa no DVB-I como uma ponte entre o mundo da antena e o mundo do streaming. Em vez de cada serviço de TV via internet exigir um aplicativo próprio, o padrão permite que o aparelho de TV monte uma única lista de canais, misturando sinal aberto, cabo e streaming, como se tudo fosse uma grade de canais só.

Na prática, isso significa ligar a TV e encontrar emissoras tradicionais e serviços por IP organizados lado a lado, sem precisar baixar nada e sem aquela bagunça de apps diferentes para cada canal. O padrão também carrega informações de programação, guias eletrônicos e, agora, dados de segurança e autenticação de conteúdo.

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Onde o DVB-I já roda de verdade

O padrão deixou de ser promessa de feira de tecnologia e começou a virar produto. Os destaques mais recentes:

Nova Zelândia lidera a corrida : a Freeview NZ confirmou o lançamento do Freeview NextGen para o terceiro trimestre de 2026, com parceria da Hisense e da TCL, primeira plataforma nacional de TV aberta do mundo construída inteiramente sobre o DVB-I.

: a confirmou o lançamento do para o terceiro trimestre de 2026, com parceria da Hisense e da TCL, primeira plataforma nacional de TV aberta do mundo construída inteiramente sobre o DVB-I. Ale manha aprovou em maio o “ DVB-I Book Germany “, documento que define as regras técnicas e regulatórias para a operação comercial do padrão no país, com lançamento de mercado previsto para setembro de 2026.

manha aprovou em maio o “ “, documento que define as regras técnicas e regulatórias para a operação comercial do padrão no país, com lançamento de mercado previsto para setembro de 2026. Itália já está em fase de lançamento ativo, segundo a própria DVB, sendo citada ao lado da Alemanha como um dos mercados mais avançados.

já está em fase de lançamento ativo, segundo a própria DVB, sendo citada ao lado da Alemanha como um dos mercados mais avançados. Irlanda testa o DVB-I através da RTÉ na plataforma Saorview , validando funções como deep-linking para conteúdo sob demanda e troca contínua entre sinal aberto e IP.

testa o através da na plataforma , validando funções como deep-linking para conteúdo sob demanda e troca contínua entre sinal aberto e IP. França, Espanha e Austrália também avançam com testes e implementações em estágios variados.

Por que isso importa para quem está fora da Europa

Nenhum desses mercados é o Brasil, aqui o padrão escolhido para a nova geração de TV digital é o TV 3.0, baseado no ATSC 3.0, com testes já em curso no Rio de Janeiro e em São Paulo e expansão prevista a partir de meados de 2026. Mas o DVB-I segue como a referência global de como unir TV aberta e streaming numa única interface, e cada novo país que adota o padrão pressiona fabricantes de Smart TVs a embarcarem suporte nativo nos aparelhos vendidos mundialmente, Brasil incluso.

Acessibilidade e especificações satélite ganham reforço

O pacote também trouxe atualizações em documentos complementares. As diretrizes de implementação do DVB-I (A184r3) passam a contar com uma seção sobre jornadas de instalação e orientações sobre DRM nativo, sem necessidade de aplicativo dedicado.

Já as diretrizes de sinalização de acessibilidade (A185r1), primeira revisão do documento, incorporam feedback do setor sobre fluxos de trabalho e modelos de preferência do usuário, com aplicação que vai além do próprio DVB-I.

Duas especificações adicionais foram ajustadas para acompanhar a nova arquitetura de segurança: a sinalização de aplicações interativas (A137r3) e o padrão TV-Anytime, que agora sinaliza dados de autenticação de conteúdo junto às URLs de ativos de mídia. O DVB-DASH, especificação de streaming que sustenta o DVB-I, também recebeu atualização (A168r10), com novidades em comportamento de player para DRM nativo e elementos de interoperabilidade desenvolvidos com a DASH-IF.

Vogel segue no comando

Na mesma reunião, o Conselho reconduziu Remo Vogel (rbb/ARD) à presidência do Projeto DVB. Vogel ocupa o cargo desde julho de 2024 e tem sido peça central na promoção do DVB-I globalmente.

Com a Nova Zelândia na frente e a Alemanha mirando setembro, você acha que esse modelo de TV híbrida chega ao Brasil algum dia? Comenta aqui embaixo.