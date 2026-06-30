Ao vivo no YouTube: SportyNet irá transmitir duelos de gigantes de graça

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A ressaca pós-Copa do Mundo não vai afastar o torcedor brasileiro das telas. A SportyNet confirmou a aquisição dos direitos de transmissão dos principais amistosos internacionais que abrem o calendário europeu da temporada 2026/27. A emissora vai exibir 18 partidas de forma totalmente gratuita, dividindo o sinal entre o seu canal oficial no YouTube e a sua grade na TV por assinatura.

O movimento visa capturar o público órfão do Mundial, mantendo o engajamento em alta no período em que as equipes do Velho Continente iniciam seus treinamentos, testam contratações e reformulam seus elencos.

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A lista de times confirmados nas transmissões envolve a elite do futebol inglês e italiano, além de equipes tradicionais de divisões de acesso que arrastam multidões de fãs na internet. Estão confirmados jogos de:

Inglaterra: Manchester City, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Leeds United, Sunderland e o badalado Wrexham.

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Itália: Milan, Juventus e Inter de Milão.

Esses confrontos marcam o retorno imediato aos gramados de astros internacionais que disputaram o Mundial de Seleções, como Erling Haaland, Lautaro Martínez, Bukayo Saka, Virgil van Dijk, Phil Foden, Declan Rice e Federico Chiesa. Além disso, as transmissões prometem ser o primeiro palco de exibição para jovens promessas que iniciam suas trajetórias na Europa, como o atacante brasileiro Estêvão no Chelsea.

A cobertura dos amistosos será distribuída de forma híbrida. No ambiente digital, o YouTube servirá como o principal pilar de alcance em massa, oferecendo o sinal aberto e sem custos de assinatura. Simultaneamente, quem prefere a experiência tradicional da televisão poderá acompanhar os jogos nos canais fechados da SportyNet. A promessa da marca é entregar programas especiais de pré-temporada e bastidores exclusivos nas redes sociais.

O investimento pesado no catálogo internacional acompanha um momento de forte tração de audiência da empresa. Entre maio de 2025 e abril de 2026, a SportyNet viu sua base no YouTube saltar mais de 400%, atingindo a marca de 2,3 milhões de inscritos. Apenas no primeiro semestre de 2026, as produções da plataforma romperam a barreira de 150 milhões de visualizações, sustentando uma média estável de 25 milhões de acessos mensais.

A empresa adiantou que o pacote de amistosos é apenas o primeiro passo de uma nova grade internacional de futebol ao vivo, prometendo novos anúncios de competições oficiais em breve.