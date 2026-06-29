“Um Milagre”: série turca estreia na TV Brasil nesta segunda

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A TV Brasil estreia nesta segunda-feira (29/6) o drama médico turco Um Milagre (Mucize Doktor, no original) em sua faixa mais nobre: de segunda a sábado, às 20h. A escolha não é trivial, ao colocar uma produção estrangeira no prime time, a emissora pública aposta no apelo consolidado das séries turcas junto ao público brasileiro para reforçar a audiência de um horário disputado.

A série acompanha Ali Vefa (Taner Ölmez), jovem médico autista que enfrenta os desafios da rotina cirúrgica no Hospital Berhayat, unidade privada em Istambul, precisando superar o preconceito de pacientes e colegas enquanto tenta provar seu valor profissional.

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Da Coreia do Sul à Turquia e Agora ao Brasil

Um Milagre faz parte de uma cadeia de adaptações que cruzou continentes. A série turca é uma adaptação do drama sul-coreano Good Doctor, da KBS2, que também serviu de base para a versão norte-americana The Good Doctor: O Bom Doutor, esta última exibida com sucesso no Brasil pelo canal Sony e pela TV Globo. A linhagem é importante: o material de origem já provou funcionar em culturas distintas, o que reduz o risco editorial para a TV Brasil.

A produção turca foi ao ar pela FOX Türkiye entre setembro de 2019 e maio de 2021, totalizando 64 episódios divididos em duas temporadas. Vale notar que a versão exibida pela TV Brasil tem 197 capítulos, um recorte editorial diferente do que foi ao ar na Turquia, com episódios fracionados para adequar o formato à grade diária brasileira.

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O Personagem e a Síndrome de Savant

O diferencial narrativo da série está na construção de Ali Vefa. O personagem tem transtorno do espectro autista associado à síndrome de Savant, condição rara que lhe confere habilidades extraordinárias em áreas como memória e raciocínio, mas que gera conflitos constantes com colegas e pacientes, que o enxergam como imaturo e pouco confiável.

A série não trata a condição como mero recurso dramático: ao longo dos episódios, Ali aprende a construir vínculos afetivos genuínos enquanto transforma o ambiente do hospital ao redor. É a fórmula clássica do outsider que humaniza quem o cercava, eficiente e, nas mãos certas, emocionalmente devastador.

Como e Onde Assistir

A exibição diária na TV Brasil vem acompanhada de uma janela de streaming própria. Após cada exibição na televisão, os episódios ficam disponíveis por cinco dias no TV Brasil Play, acessível pelo site tvbrasilplay.com.br ou pelo aplicativo gratuito para Android e iOS. Para quem perdeu o horário das 20h, há ainda uma reprise na madrugada, à 1h30.

A série também pode ser vista no Prime Video com episódios dublados em português, uma alternativa para quem quiser maratonar sem depender da grade linear.

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