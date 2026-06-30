Netflix acertou em cheio: o filme que está dominando as redes agora

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Não foi com campanha estrondosa nem com IP consolidado que a Netflix conquistou o topo das tendências neste fim de junho. Mensagens para Isabelle mal chegou à plataforma e já começou a fazer barulho nas redes sociais, o tipo de buzz orgânico que nenhum orçamento de marketing garante.

A premissa mistura comédia romântica com drama emocional: Jill (Zoey Deutch) lida com a morte da irmã deixando mensagens de voz no número dela. O que ela não sabe é que o número foi transferido para Wes (Nick Robinson), um corretor de imóveis em Austin que começa a ouvir cada confissão e a se apaixonar pela voz do outro lado da linha.

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Crítica Dividida, Público Apaixonado

Escrito e dirigido por Leah McKendrick, o filme chegou ao topo do ranking da Netflix e acumula 86% de aprovação da crítica e 91% do público no Rotten Tomatoes. No Metacritic, a pontuação é de 60/100, indicativo de recepção mista entre os críticos especializados.

A divisão faz sentido: parte da imprensa especializada enxerga o filme como formula bem executada; outra parte cobra originalidade. Comparações com Mensagens para Você (1998), com Meg Ryan e Tom Hanks, foram inevitáveis e o próprio filme parece consciente delas. O que os dois lados concordam: a química entre Deutch e Robinson funciona.

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Por Que Está Viralizando

A origem do roteiro tem um ponto de partida incomum: uma piada de stand-up que a diretora Leah McKendrick ouviu há mais de sete anos e não conseguiu tirar da cabeça. Desse gatilho surgiu a ideia central, o que acontece quando você continua ligando para alguém que não existe mais?

Nas redes sociais, o filme virou caso de “o TikTok me fez assistir”: um vídeo da própria Netflix Brasil no TikTok acumulou quase 24 mil curtidas, e o algoritmo fez o resto. Muitos espectadores defendem que Mensagens para Isabelle era o tipo de romance que estava faltando, leve o suficiente para ser comédia, honesto o suficiente para doer.

Voicemails for Isabelle, título original, é uma história inédita, não uma adaptação de livro, o que é cada vez mais raro no gênero. Para a Netflix, é também uma aposta bem-sucedida na rom-com raiz, sem universos expandidos nem sequências garantidas.

Você já assistiu ou está resistindo ao hype?