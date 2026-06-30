Apple TV no plano de internet: Operadora anuncia nova parceria de streaming

Publicidade

O mercado de telecomunicações segue dando passos para a consolidação de ecossistemas que juntam conectividade e entretenimento. A Alares, operadora independente de banda larga via fibra óptica, anunciou a inclusão do serviço de streaming Apple TV em seu portfólio oficial de soluções digitais.

A operadora de telecomunicações, sediada em São Paulo (SP) e com forte atuação regionalizada no interior do país, atende atualmente mais de 819 mil clientes distribuídos por 232 cidades de sete estados, englobando São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraná e Paraíba. Com o movimento, a marca reforça a tendência global em que provedores de internet deixam de fornecer somente a infraestrutura de rede para atuar como agregadores de conteúdo sob demanda.

O Além da Tela está no WhatsApp! Siga nosso canal no WhatsApp Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

“Estamos acompanhando a transformação do comportamento do consumidor, que busca praticidade, conveniência e acesso simplificado aos melhores conteúdos em uma única experiência”, afirma Anderson Oliveira, Diretor Comercial da Alares.

Modalidades de contratação

A oferta do serviço pela operadora foi desenhada para se adaptar à conveniência do consumidor através de duas dinâmicas comerciais:

Publicidade

Standalone (Avulsa): O cliente da Alares pode adicionar a assinatura mensal do streaming de forma independente ao seu cadastro, centralizando a gestão de seus gastos de entretenimento.

Combos de Internet: O serviço é integrado diretamente a planos selecionados de internet banda larga por fibra óptica, gerando pacotes de maior valor agregado para quem busca simplificar faturas.

O que está incluso no catálogo da Apple TV?

O serviço de streaming da ‘maçã’ é reconhecido pela entrega de produções com foco em alta qualidade técnica de som e imagem, além de produções originais e premiadas globalmente. A plataforma soma mais de 2.500 horas de programação em um ambiente livre de anúncios comerciais. Veja os próximos destaques: