LiveMode quebra recordes mundiais de audiência no Brasil e em Portugal

Publicidade

A LiveMode segue quebrando recordes de audiência por meio de seus canais no YouTube. Na última segunda-feira, 29 de junho, a transmissão da partida entre Brasil e Japão válida pela Copa do Mundo da FIFA gerou marcas históricas e sem precedentes de audiência digital simultânea tanto em território brasileiro, através da CazéTV, quanto em solo europeu, pela LiveModeTV Portugal.

​O confronto, que terminou com uma virada da equipe brasileira nos minutos finais, provou o poder do streaming aberto no engajamento de grandes massas torcedoras.

O Além da Tela está no WhatsApp! Siga nosso canal no WhatsApp Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

​CazéTV renova recorde mundial absoluto no YouTube

​No mercado brasileiro, a CazéTV (marca operada pela LiveMode no país) quebrou o seu próprio recorde mundial de pico de audiência simultânea na plataforma de vídeos do Google. Às 16h (horário de Brasília), o sinal registrou a impressionante marca de 21 milhões de aparelhos conectados simultaneamente.

Publicidade

​O número supera com folga o recorde anterior estabelecido pelo canal, que era de 18,5 milhões de dispositivos sintonizados durante o jogo entre Brasil e Escócia. De acordo com dados de monitoramento detalhados, a curva de crescimento de conexões ao longo do evento foi avassaladora:

​ 13h30 (Pré-jogo): 5,7 milhões de aparelhos.

5,7 milhões de aparelhos. ​ 13h40: 7,2 milhões de aparelhos.

7,2 milhões de aparelhos. ​ 13h50 (10 minutos antes do início): 9,6 milhões de aparelhos.

9,6 milhões de aparelhos. ​ 14h00 (Início da partida): 14,2 milhões de conexões.

14,2 milhões de conexões. ​ Primeiro Tempo (Auge): 19,7 milhões de aparelhos.

19,7 milhões de aparelhos. ​ Segundo Tempo (Gol de empate): 20 milhões de conexões.

20 milhões de conexões. ​Minutos finais (Gol da virada): Pico histórico de 21 milhões.

​Vale ressaltar que a exibição não era exclusiva do canal digital, já que a competição também estava sendo transmitida em sinal aberto (Globo e SBT), na TV fechada (SporTV e N Sports) e no streaming pago (Globoplay). Mesmo dividindo a atenção com os meios tradicionais, o público escolheu massivamente a plataforma digital da LiveMode.

​LiveModeTV Portugal bate recorde histórico de transmissão ao vivo

​O sucesso da estratégia multiplataforma da empresa repetiu-se com contornos históricos do outro lado do Atlântico. A filial europeia da companhia, a LiveModeTV Portugal, anunciou que o embate entre brasileiros e japoneses se tornou a transmissão ao vivo mais vista de todos os tempos no YouTube em Portugal.

​O canal registrou um pico impressionante de 571.621 dispositivos simultâneos assistindo ao jogo. O feito coroou uma semana de alta performance no país ibérico, na qual a plataforma acumulou o montante de 3,4 milhões de usuários/dispositivos únicos conectados durante a cobertura do Mundial 2026.

​A gerência da operação destacou que os dados demográficos reafirmam a mudança definitiva no comportamento de consumo esportivo: metade de toda a audiência portuguesa acompanhou as transmissões diretamente de aparelhos de Smart TV, e mais de 70% da comunidade engajada é composta por jovens e adultos jovens na faixa etária entre 18 e 44 anos.