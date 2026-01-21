TNT domina audiência da TV Paga com o clássico entre Corinthians e São Paulo

- Publicidade -

A TNT consolidou sua posição como a casa das grandes transmissões esportivas ao registrar, no último domingo (18), a maior audiência de toda a TV por assinatura no ano de 2026. O feito foi alcançado durante a exibição do Majestoso, entre Corinthians e São Paulo, válido pela 3ª rodada do Paulistão Casas Bahia. Segundo dados consolidados, o canal atraiu quase o dobro de espectadores do segundo colocado no ranking anual, reafirmando o poder do futebol estadual na TV fechada.

Durante a transmissão do clássico, a liderança da TNT foi absoluta. O canal atingiu uma audiência 16 vezes superior ao segundo colocado no horário entre o total de pessoas, um abismo que demonstra o engajamento massivo do torcedor paulista com a entrega da TNT Sports. A estratégia de programação para o domingo também se mostrou acertada, com a sequência de jogos entre Red Bull Bragantino x Botafogo-SP e Guarani x Santos.

Ao todo, a maratona de futebol da TNT atingiu mais de 1,6 milhão de pessoas no último domingo. Esse desempenho levou o canal à primeira posição do ranking da TV Paga no consolidado do dia. O sucesso não é um caso isolado: o histórico do Paulistão na emissora é marcado por recordes, como o Derby entre Palmeiras e Corinthians de 2025, que ainda detém o título de maior audiência do torneio na TV fechada desde 2018.

A renovação dos direitos de transmissão do Paulistão pela Warner Bros. Discovery até 2029 garante que marcas como TNT e HBO Max continuem sendo os pilares do torneio. A partir desta edição, houve uma mudança estratégica na distribuição digital: a HBO Max tornou-se a única plataforma de streaming a exibir todos os 125 jogos do campeonato, enquanto a TNT permanece como a janela de prestígio na TV linear para partidas selecionadas.

- Publicidade -

Este resultado recorde chega em um momento importante para o mercado publicitário e de mídia, provando que o futebol ao vivo continua sendo o conteúdo mais valioso para prender a atenção do público em larga escala. Com o Paulistão entrando em suas fases decisivas, a expectativa é que novos picos de audiência sejam registrados, especialmente com a oferta multiplataforma que integra a força do cabo com a conveniência do streaming.