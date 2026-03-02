‘Tela Quente’: qual filme vai passar na TV Globo? (02/03)

- Publicidade -

A TV Globo leva ao ar na próxima segunda-feira, 2 de março, na faixa ‘Tela Quente’, não um filme – mas um documentário: ‘Mamonas – Eu Te Ai Lóve Iú’, produção que revisita a trajetória meteórica dos Mamonas Assassinas três décadas após a despedida inesperada da banda.

O documentário reconstrói a história de Dinho, Bento, Júlio, Samuel e Sérgio desde os tempos de Guarulhos até o sucesso nacional que transformou o grupo em fenômeno nos anos 1990. Com imagens de arquivo e depoimentos exclusivos de familiares, amigos e artistas impactados pelo quinteto, a produção busca equilibrar humor e emoção ao relembrar como a banda conquistou o país com apenas um álbum lançado.

Além de revisitar os bastidores da explosão de popularidade, o filme contextualiza o ambiente cultural da época. Segundo o diretor Fellipe Awi, era essencial retratar o espírito de liberdade criativa que marcou o início da década de 1990, período de forte irreverência na televisão, na música e no humor. O estilo debochado, os figurinos extravagantes e as letras cheias de duplo sentido faziam parte de um cenário midiático que favoreceu o sucesso do grupo.

Entre os entrevistados estão Rick Bonadio, produtor musical que acompanhou a banda desde os tempos de “Utopia”; Serginho Groisman; Falcão; a jornalista Delis Ortiz; e Valéria Zopello, ex-namorada de Dinho. Humoristas como Cláudio Manoel e Tom Cavalcante também relatam como a energia performática do vocalista influenciou personagens icônicos da comédia brasileira.

Gravado em Brasília, Guarulhos e no Rio de Janeiro, o documentário apresenta ainda imagens inéditas do último show dos Mamonas, realizado em 2 de março de 1996, no Estádio Mané Garrincha. Trinta anos depois, o legado do grupo segue vivo na memória afetiva de diferentes gerações, e a produção aposta nessa mistura de nostalgia e irreverência para recontar uma das histórias mais singulares da música brasileira.