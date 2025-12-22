SKY anuncia novos canais em substituição aos cancelados da Paramount

- Publicidade -

A partir de 31 de dezembro o mercado de TV por assinatura no Brasil perderá o acesso a vários canais programados pela Paramount. A programadora optou por descontinuar seus canais, mantendo no país apenas as plataformas Pluto TV (gratuita) e Paramount+ (assinatura).

Com isto, as operadoras de TV paga começaram a anunciar as primeiras substituições. A SKY é uma das mais transparentes com o público e tem buscado alternativas. Nestes últimos dias, a empresa passou a comunicar seus assinantes sobre as mudanças.



No dia 1º de janeiro, os canais Nickelodeon, Nick Jr, MTV Live e MTV 00s sairão da grade de programação. Em seu lugar, os assinantes receberão os canais AMC Series, BOX Kids TV e Music Box Brazil.