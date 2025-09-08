Setembro: Xsports confirma a transmissão de mais um grande evento

Publicidade

O canal Xsports anunciou a transmissão da EuroLiga de Basquete na TV aberta brasileira, a partir do final de setembro de. A temporada 2025/26 da principal liga europeia de basquete será mais um grande destaque na programação do novo canal esportivo brasileiro.

A EuroLiga de Basquete é considerada a principal competição de clubes da Europa, reconhecida como uma das mais importantes ligas profissionais de esporte indoor do mundo, ficando atrás apenas da NBA em termos de qualidade e audiência. Criada em 2000, ela substituiu a antiga Taça dos Campeões Europeus da FIBA, ampliando seu formato e profissionalização.

Atualmente, a EuroLiga envolve 16 equipes que jogam entre si em um sistema de pontos corridos, enfrentando cada adversário duas vezes, uma partida em casa e outra fora, totalizando 30 jogos na temporada regular. As oito equipes com melhor desempenho avançam para os playoffs, que são disputados em séries melhor de cinco jogos, onde a equipe de melhor classificação tem a vantagem de mando de quadra.

Os quatro times que superam os playoffs se enfrentam no Final Four, evento decisivo sediado em local pré-determinado, onde são disputadas duas semifinais, a decisão do terceiro lugar e a grande final, definindo o campeão europeu da temporada.

A EuroLiga é palco para muitos dos maiores talentos do basquete mundial, atraindo jogadores não apenas da Europa, mas também de outras partes do mundo, muitos dos quais seguem para a NBA. A liga é famosa por sua ênfase em tática, jogo coletivo e alta competitividade, o que cativa uma audiência fiel e crescente na Europa e no mundo.

Cerca de 11 equipes possuem licenças permanentes para participação, enquanto as vagas restantes são distribuídas a partir de critérios como desempenho em ligas nacionais e conquistas em outras competições europeias, garantindo um torneio altamente competitivo e dinâmico.

A transmissão da EuroLiga no Brasil pelo Xsports a partir do final de setembro traz ao público brasileiro a oportunidade de acompanhar de perto toda essa emoção e qualidade do basquete europeu em televisão aberta, gratuitamente.