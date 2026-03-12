SBT transmite show histórico ao vivo direto do Allianz Parque neste sábado

- Publicidade -

O SBT reafirma sua vocação para grandes eventos ao vivo neste sábado, 14 de março. A partir das 20h, a emissora exibe com exclusividade o show de abertura da turnê “Registro Histórico“, do cantor Luan Santana. A apresentação acontece no Allianz Parque, em São Paulo, apenas um dia após o artista completar 35 anos de vida.

O evento é um verdadeiro marco comercial: os ingressos para o estádio se esgotaram em apenas quatro horas. Para quem não conseguiu garantir o lugar na arena, o SBT leva a experiência completa para a TV, com a apresentação de Gaby Cabrini e a cobertura de bastidores feita pelo Fofoquito.

Uma Produção de Superstar

A “nova label” de Luan Santana não poupou investimentos em tecnologia e visual. O público em casa e no estádio verá:

Cenário Imersivo : Uma passarela gigante em formato de “S” que aproxima o cantor dos fãs.

: Uma passarela gigante em formato de “S” que aproxima o cantor dos fãs. Experiência Visual : Painéis de LED de última geração que mudam de acordo com as fases da carreira revisitadas.

: Painéis de LED de última geração que mudam de acordo com as fases da carreira revisitadas. Repertório “Lado A”: Uma viagem no tempo com hits como “Meteoro da Paixão”, “Escreve Aí” e “Te Vivo”, além das faixas inéditas do projeto.

Conexão SBT e Música Brasileira

A parceria com o Grupo Caldi e a LS Music reforça o DNA do SBT em conectar a televisão aberta aos grandes ídolos populares. Para a emissora, transmitir um show desse porte no sábado à noite é uma estratégia para consolidar a audiência do fim de semana com entretenimento de alta qualidade, unindo gerações de fãs que acompanham o cantor há quase duas décadas.