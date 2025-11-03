SBT transmite duelo de gigantes na Champions League

O SBT exibe com exclusividade na TV aberta o confronto entre Liverpool e Real Madrid, válido pela quarta rodada da fase de liga da UEFA Champions League. A bola rola nesta terça-feira, dia 4, às 16h45 (horário de Brasília), com narração de Tiago Leifert e comentários de Mauro Beting, Alexandre Pato e Nadine Bastos. João Venturi participa direto do estádio Anfield, na Inglaterra.

A partida também será transmitida pelo streaming +SBT. Logo após o jogo, os torcedores poderão conferir no canal SBT Sports, no YouTube, o programa Futlive, com Renata Saporito apresentando os principais lances e análises da rodada.

Rivais históricos da Champions, Liverpool e Real Madrid já decidiram o título três vezes. O clube inglês venceu em 1981, enquanto os espanhóis levaram a melhor nas finais de 2018 e 2022.

Nesta edição, o Real soma 100% de aproveitamento, enquanto o time de Jürgen Klopp busca encostar no topo do grupo com duas vitórias acumuladas até o momento.