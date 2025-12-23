SBT News e outros canais chegam à parabólica digital

A grade da nova parabólica digital (Banda Ku) continua em plena expansão no satélite Star One D2. A partir desta semana, os usuários do sistema SAT HD Regional passam a contar com três novas opções de programação, reforçando a diversidade de conteúdo gratuito via satélite no Brasil.

As novidades ocupam posições estratégicas no line-up: o canal Mais Brasil TV estreia no número 571, trazendo uma grade variada, enquanto a Rádio Vox Gospel FM passa a ocupar o canal de áudio 777, oferecendo música e mensagens de fé.

O grande destaque desta atualização é a chegada do SBT News, que assume o canal 572. A estreia marca um passo decisivo na estratégia multiplataforma do SBT, que agora leva seu canal de notícias 24 horas diretamente para os lares que dependem da antena parabólica digital em todo o país.

Diferente da programação convencional do SBT, o SBT News foca exclusivamente em informação em tempo real, análises políticas e econômicas, e grandes coberturas nacionais e internacionais. A inclusão do canal na grade do Star One D2 é vista como um movimento estratégico para democratizar o acesso à notícia de qualidade, oferecendo uma alternativa gratuita aos canais de notícias da TV por assinatura.

Para quem já possui o kit da nova parabólica digital (Banda Ku), os canais costumam ser atualizados automaticamente. Caso as novas opções ainda não apareçam na sua lista, recomenda-se realizar uma busca automática de canais nas configurações do receptor.