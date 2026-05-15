Novo canal aberto entra no ar em São Paulo e Rio de Janeiro

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O cenário da televisão aberta brasileira ganha uma novidade a partir desta sexta-feira, 15 de maio. A Mais TV entra no ar com a proposta de ser uma emissora jovem, plural e totalmente conectada às novas formas de consumo de entretenimento. Presente em São Paulo (canal 3.2) e no Rio de Janeiro (canal 12.2), o canal nasce com uma linguagem multiplataforma que integra TV, internet e redes sociais.

Com programação 24h por dia, a Mais TV foca na democratização do acesso à música, abrindo espaço tanto para artistas consagrados quanto para talentos independentes. A grade é composta por uma vasta seleção de videoclipes nacionais e internacionais, abrangendo ritmos como pop, funk, trap, piseiro, sertanejo, K-pop, gospel, rock e eletrônico.

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Veja o vídeo de lançamento do novo canal:

A emissora surge sob a liderança de profissionais experientes no mercado de comunicação e entretenimento, dividida entre dois nomes de peso:

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Paulinho Rodrigues (“Paulinho Azeitona”): Jornalista e especialista em comunicação, Paulinho assume a diretoria-sócia focada em programação e desenvolvimento de conteúdo, trazendo um olhar atento à inovação e à diversidade cultural.

Cristiano Gomes: Proprietário da DBM Entretenimento e empresário artístico, lidera as áreas artística e comercial, utilizando sua expertise no segmento para fortalecer a marca e sua conexão com o mercado.

A Mais TV não se limita à tela tradicional. A emissora se posiciona como um hub de cultura pop, bastidores e tendências. Além dos clipes, o canal promete entregar uma experiência contínua que acompanha o ritmo dinâmico do público atual.

“A Mais TV é mais que um canal: é uma nova forma de viver a música”, define a emissora em seu manifesto de lançamento. Com uma visão global, mas uma identidade profundamente brasileira, o canal busca preencher uma lacuna no entretenimento musical da TV aberta, oferecendo conteúdo segmentado de forma gratuita.