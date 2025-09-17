SBT faz de novo: Aqui Agora é trocado por reprise de novela

Publicidade

O SBT, em um movimento já esperado por seu público fiel e por quem acompanha as eternas danças das cadeiras na emissora, anunciou mais uma mudança na sua grade de programação. A partir da próxima segunda-feira, 22 de setembro, os paulistanos terão um presente (ou seria mais uma surpresa?): a estreia de ‘Coração Indomável’.

A novela mexicana, que já foi exibida outras vezes no canal, entra no ar às 18h30, mas, para a alegria (ou não) de quem mora fora da capital, a exibição será apenas para São Paulo. O que era o ‘Aqui Agora‘ local, agora dá lugar a Maricruz e Otávio em mais uma tentativa de emplacar um sucesso na faixa horária.

A grade de programação, que mais parece um quebra-cabeça em constante transformação, ficou assim:

14h00 – ‘Maria do Bairro’

– ‘Maria do Bairro’ 14h45 – ‘Rubi’

– ‘Rubi’ 15h30 – ‘Fofocalizando’

– ‘Fofocalizando’ 16h45 – ‘Casos de Família’

– ‘Casos de Família’ 17h30 – ‘Aqui Agora’ (em rede)

– ‘Aqui Agora’ (em rede) 18h30 – ‘Coração Indomável’ (LOCAL)

– 19h45 – ‘SBT Brasil’

As constantes alterações na grade do SBT já se tornaram um meme nacional, um tipo de humor involuntário que diverte a internet. Parece que a emissora de Silvio Santos vive em um estado de eterna experimentação, mudando programas de horário, cancelando uns e revivendo outros com a mesma frequência com que um adolescente troca de status no WhatsApp.

Será que ‘Coração Indomável’ finalmente vai dar a audiência que o SBT tanto busca ou é apenas mais um capítulo na longa novela das incertezas da emissora?