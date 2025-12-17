SBT exibe episódio inédito de Chaves em horário nobre

- Publicidade -

Os fãs do seriado mais querido da televisão brasileira têm um motivo especial para comemorar. O SBT preparou uma surpresa histórica para esta quarta-feira, 17 de dezembro: a exibição de “Fim de Ano do Chaves”, um episódio inédito que nunca foi transmitido na TV aberta nacional.

A atração vai ao ar logo após o Programa do Ratinho e promete ser um prato cheio para a nostalgia. Na trama, a vila aparece totalmente enfeitada para as celebrações, mas, seguindo o estilo clássico do programa, os preparativos não saem exatamente como o planejado. O episódio conta com a presença de todos os personagens icônicos, como Chaves, Seu Madruga, Dona Florinda, Quico e Chiquinha, garantindo as confusões e o humor característicos que atravessam gerações.

- Publicidade -

O episódio foi gravado em 1976, mas somente em 2025 ganhou dublagem em português. A exibição deste conteúdo inédito faz parte de uma estratégia de fim de ano da emissora, que recentemente recuperou os direitos de transmissão da obra de Roberto Gómez Bolaños após um longo período de hiato devido a questões contratuais mundiais.

Para os colecionadores e entusiastas do programa, a oportunidade é rara, já que muitos episódios foram considerados “perdidos” ou ficaram restritos a exibições em canais por assinatura e plataformas de streaming no passado. Agora, o público terá a chance de ver uma história “nova”, reforçando o vínculo emocional que o brasileiro possui com a vizinhança mais famosa do México.