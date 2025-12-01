SBT conquista liderança com Patricia Abravanel e Celso Portiolli

O domingo, 30 de novembro, foi de alta performance para o SBT na Grande São Paulo, com o canal garantindo picos de audiência e a liderança em diferentes momentos da programação.

O “Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel” conseguiu o primeiro lugar por 22 minutos não consecutivos, das 23h36 às 23h57, durante a exibição dos quadros Show do Milhão Celebridades e as clássicas Câmeras Escondidas. Na média geral do longo período em que esteve no ar, o programa registrou 7,1 pontos e picos de 9,3. Houve também uma vitória no confronto direto com o reality show da concorrência, marcando 7,3 pontos de média contra 5,2 da terceira colocada, entre 22h28 e 23h07.

Mais cedo, Celso Portiolli também levou o “Domingo Legal” ao topo do ranking. O programa conquistou a primeira colocação em diversos momentos, das 14h18 às 15h20, em minutos isolados. Na média geral, o programa de auditório consolidou 5,8 pontos, com picos de 7,8, superando a terceira colocada que marcou 3,8 pontos no mesmo período.

Outros programas do canal também garantiram posições de destaque: