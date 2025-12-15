SBT cancela exibição de Especial de Natal após polêmicas

- Publicidade -

O SBT comunicou que o Especial “Natal é Amor com Zezé Di Camargo”, programado para ir ao ar na próxima quarta-feira, dia 17 de dezembro, às 23h, foi cancelado após “avaliações internas” da cúpula da emissora. A notícia surge em um momento delicado, após o cantor sertanejo se envolver em uma polêmica pública com a emissora.

Embora o comunicado oficial não detalhe o motivo do cancelamento, a decisão acontece na esteira da controvérsia iniciada pelo próprio Zezé Di Camargo nas redes sociais. O cantor utilizou suas plataformas para expressar forte insatisfação e insuflar uma onda de críticas contra o SBT, antes do lançamento do novo canal de notícias da casa, o SBT News. Zezé Di Camargo pediu publicamente que seus seguidores “cancelassem” a emissora, acusando o canal de suposto alinhamento ideológico contrário aos seus princípios.

O especial de Natal é um formato tradicionalmente gravado e programado com antecedência, e o cancelamento a poucos dias de sua exibição sugere que a polêmica gerada pelo cantor teve um peso considerável na decisão da diretoria do SBT. O especial, que já estava na grade, agora deixa um vácuo no horário nobre da quarta-feira, às 23h.

A Assessoria de Comunicação do SBT informou que a atração substituta para o horário será divulgada em breve. O episódio destaca a tensão crescente entre grandes nomes do entretenimento e as emissoras de TV, especialmente em um cenário polarizado onde a política se mistura com as relações profissionais e comerciais.