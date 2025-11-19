Buscar
Polêmico, Rinaldi é demitido pelo SBT e elenco comemora

Ricardo Marques

O SBT e o empresário Rinaldi Faria comunicaram oficialmente o encerramento do contrato de prestação de serviços de consultoria na última terça-feira (18). Em nota à imprensa, a emissora afirmou que a decisão foi tomada em “comum acordo”.

Rinaldi Faria, criador da marca Patati Patatá, estava no SBT há cerca de um ano, inicialmente como consultor, e desde julho de 2025 acumulava as responsabilidades da Superintendência Artística e de Programação de forma interina.

O Fim de um Curto Reinado na Programação

Segundo o comunicado, Rinaldi Faria desempenhou um papel estratégico na coordenação e no desenvolvimento de conteúdo dos programas. A emissora agradeceu publicamente sua dedicação e contribuições, desejando sucesso em seus próximos desafios.

A reestruturação da área será conduzida, a partir de agora, diretamente pela Presidência do SBT, liderada por Daniela Beyruti. A nota conclui reforçando o compromisso da emissora em manter o avanço na jornada de transformação e inovação.

Bastidores Agitados e Embates Internos

Apesar do tom cordial do comunicado oficial, fontes dos bastidores apontam que a saída de Rinaldi Faria foi motivada por um intenso desgaste interno e embates com figuras de peso do casting do canal.

Alegadamente, o executivo enfrentava críticas por uma política de austeridade considerada “desequilibrada” por parte da equipe e por constantes e bruscas alterações na grade de programação, que geravam instabilidade e comprometiam a fidelização do público e as vendas de publicidade.

  • Ratinho e Danilo Gentili: Um dos principais fatores do desgaste teria sido a queda de braço com apresentadores. O comunicador Ratinho era um crítico notório das mudanças, e a saída de Rinaldi foi ironizada pelo próprio Ratinho em seu programa e por Danilo Gentili nas redes sociais, que fez um trocadilho com a dupla Patati Patatá.

  • Insatisfação Geral: Outros nomes importantes, como Celso Portiolli e César Filho, também teriam demonstrado desconforto com a falta de estabilidade e de investimentos.

O desligamento de Rinaldi Faria ocorre em um momento de profunda reestruturação no SBT, e, segundo analistas, pode ser apenas o começo de uma reforma mais ampla na estrutura de liderança da emissora.

Veja o vídeo atribuído ao apresentador Ratinho:

