SBT acaba de demitir apresentador famoso e popular

Em uma reviravolta chocante que pegou a todos de surpresa, o SBT acaba de confirmar o fim de sua parceria com o renomado jornalista e apresentador Geraldo Luís. Em comunicado oficial, a emissora de Silvio Santos informou o desligamento do âncora que estava à frente do telejornal Aqui Agora.

Geraldo Luís, conhecido por sua longa carreira e grande experiência no jornalismo popular, deixa o Aqui Agora após uma breve, mas intensa passagem ao lado de Dani Brandi e Marco Pagetti. Segundo o comunicado, o desligamento foi um encerramento de parceria amigável, com o apresentador partindo para “novos projetos em sua trajetória, que envolve novas parcerias para o ano de 2026.”

E QUEM ASSUME O LUGAR?!

Com a saída de Geraldo Luís, o Aqui Agora não perde tempo e já tem seu novo reforço. O telejornal segue sob a apresentação de Dani Brandi e agora passa a contar com o jornalista Darlisson Dutra no time, prometendo uma nova dinâmica para o noticiário.

Apesar do adeus, o SBT fez questão de agradecer profundamente a dedicação de Geraldo Luís e deixou uma misteriosa porta aberta para um futuro retorno: “O SBT e Geraldo Luís não se despedem, mas sim, deixam com carinho um quem sabe, até breve!”