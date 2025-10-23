SAT HD Regional tem inclusão e retirada de canais

Publicidade

O serviço SAT HD Regional anunciou novas atualizações em sua lista de canais disponíveis na Banda Ku do satélite StarOne D2. As novidades incluem a entrada de duas novas emissoras e a saída de uma rede de televisão.

Entre as adições, destaca-se:

TV Asa Branca Alagoas (Globo) : Foi incluída no Virtual Channel (VC) 5 para sua respectiva área de cobertura, ampliando a disponibilidade do sinal da Globo no Nordeste via SAT HD Regional.

: Foi incluída no (VC) para sua respectiva área de cobertura, ampliando a disponibilidade do sinal da Globo no Nordeste via SAT HD Regional. TV Advir: O canal entrou na frequência com o Virtual Channel (VC) 7777.

Em contrapartida, o SAT HD Regional registrou a saída da Rede Gazeta Brasil, que não faz mais parte do serviço. A emissora deixa o Virtual Channel (VC) 543.

As mudanças no line-up do SAT HD Regional impactam diretamente os telespectadores que dependem do serviço para sintonizar a TV aberta em regiões com dificuldades de recepção terrestre.