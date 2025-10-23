SAT HD Regional tem inclusão e retirada de canais

Publicidade
O serviço SAT HD Regional anunciou novas atualizações em sua lista de canais disponíveis na Banda Ku do satélite StarOne D2. As novidades incluem a entrada de duas novas emissoras e a saída de uma rede de televisão.
Entre as adições, destaca-se:
- TV Asa Branca Alagoas (Globo): Foi incluída no Virtual Channel (VC) 5 para sua respectiva área de cobertura, ampliando a disponibilidade do sinal da Globo no Nordeste via SAT HD Regional.
- TV Advir: O canal entrou na frequência com o Virtual Channel (VC) 7777.
Em contrapartida, o SAT HD Regional registrou a saída da Rede Gazeta Brasil, que não faz mais parte do serviço. A emissora deixa o Virtual Channel (VC) 543.
Publicidade
As mudanças no line-up do SAT HD Regional impactam diretamente os telespectadores que dependem do serviço para sintonizar a TV aberta em regiões com dificuldades de recepção terrestre.
O serviço SAT HD Regional anunciou novas atualizações em sua lista de canais disponíveis na Banda Ku do satélite StarOne D2. As novidades incluem a entrada de duas novas emissoras e a saída de uma rede de televisão.
Entre as adições, destaca-se:
Publicidade
- TV Asa Branca Alagoas (Globo): Foi incluída no Virtual Channel (VC) 5 para sua respectiva área de cobertura, ampliando a disponibilidade do sinal da Globo no Nordeste via SAT HD Regional.
- TV Advir: O canal entrou na frequência com o Virtual Channel (VC) 7777.
Em contrapartida, o SAT HD Regional registrou a saída da Rede Gazeta Brasil, que não faz mais parte do serviço. A emissora deixa o Virtual Channel (VC) 543.
As mudanças no line-up do SAT HD Regional impactam diretamente os telespectadores que dependem do serviço para sintonizar a TV aberta em regiões com dificuldades de recepção terrestre.