Saiba onde assistir Chelsea x Barcelona pela Champions League

A UEFA Champions League traz um confronto de peso nesta terça-feira, dia 25 de novembro. Pela quinta rodada da Fase de Liga, Chelsea (ING) e Barcelona (ESP) se enfrentam em um dos jogos mais aguardados, com transmissão ao vivo no SBT e no streaming +SBT, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

A equipe de transmissão do SBT escalou nomes de peso para o duelo de gigantes. A narração será de Tiago Leifert, com comentários de Alexandre Pato e Mauro Beting. A análise de arbitragem fica por conta de Nadine Basttos, e o repórter João Venturi trará todos os detalhes diretamente de Londres.

Apesar de nunca terem se enfrentado em uma final da Champions, Chelsea e Barcelona construíram uma das rivalidades mais tensas e memoráveis do torneio europeu. O histórico recente do confronto é recheado de capítulos épicos: em 2009, o Barcelona se classificou com um gol histórico de Iniesta nos acréscimos; em 2012, foi o Chelsea quem avançou em um duelo emocionante a caminho do seu primeiro título europeu; e em 2018, o confronto teve o protagonismo de Willian pelo Chelsea e a decisiva atuação de Messi pelo lado catalão.

Logo após o apito final, o público poderá acompanhar a Futlive no YouTube do SBT Sports. O programa será comandado por Renata Saporito e trará os melhores momentos e uma análise completa do confronto, repercutindo o resultado da partida que pode ser crucial para a classificação das equipes.