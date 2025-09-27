Reviravolta: TV Globo troca de afiliada em Alagoas

Publicidade

Uma das mais longas e polêmicas disputas de afiliação da televisão brasileira chegou ao fim, ao menos na teoria. A TV Asa Branca é a nova afiliada da TV Globo em Alagoas, substituindo a TV Gazeta de Alagoas no estado. A mudança, efetiva a partir de hoje, garante a continuidade na retransmissão da programação da emissora carioca para a população alagoana.

Fim de contrato e decisão do STF

O encerramento da relação contratual com a TV Gazeta de Alagoas, que era afiliada da Globo há cerca de 50 anos, se deu após uma intensa batalha judicial. A TV Globo confirmou que a decisão de não renovar o contrato resultou no encerramento da relação existente entre as duas emissoras.

O desfecho foi acelerado após o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubar uma decisão que obrigava a Globo a manter o contrato de afiliação com a TV Gazeta, que é controlada pela Organização Arnon de Mello (OAM), do ex-presidente Fernando Collor. A Globo argumentou que a manutenção compulsória do contrato gerava insegurança jurídica e afetava sua autonomia, especialmente após a condenação de Collor pelo STF.

Publicidade

A decisão do ministro Luís Roberto Barroso abriu caminho para a entrada da TV Asa Branca.

A nova casa da Globo em Alagoas

A TV Asa Branca, que já mantém uma emissora afiliada à Globo em Caruaru, Pernambuco, vinha se preparando desde 2023 para iniciar suas operações em Alagoas. O novo canal, que pertence ao Grupo Asa Branca, tem a missão de manter o padrão de qualidade e cobertura.

A mudança reforça o compromisso da Globo em manter uma rede de afiliadas sólida, alinhada aos seus padrões. A nova afiliada inicia suas transmissões no estado e já pode ser sintonizada em algumas frequências: em Maceió pelo canal 28.1; em Arapiraca pelo 15.1; e em Delmiro Gouveia pelo 14.1.

Inicialmente, a emissora está retransmitindo a programação da Globo Nordeste, com base na grade exibida em Pernambuco, e passa a trabalhar na estruturação de sua programação local para o estado. Já a TV Gazeta de Alagoas deve manter sua programação local enquanto busca uma nova parceria com outra rede nacional.