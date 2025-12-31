Réveillon: Fuja da rotina com este concerto que mistura pop e clássico

Para quem busca uma despedida de ano repleta de sofisticação e música de alta qualidade, o canal Film&Arts preparou um presente inesquecível. No dia 31 de dezembro, às 20h, a emissora exibe o especial “Il Volo in Agrigento”, um concerto que une o talento do trio de ópera pop italiano à grandiosidade de um dos cenários mais impressionantes do mundo.
O trio, formado por Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, desembarca no Vale dos Templos, na Sicília (sul da Itália). O local, reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO, abriga um conjunto monumental de arquitetura helênica que serviu de palco para uma performance mágica sob o céu italiano.
Sucesso Absoluto na Itália
O especial chega ao Brasil após uma exibição triunfal em sua terra natal. Quando transmitido originalmente pelo Canale 5, da rede Mediaset na Itália, o concerto foi o líder absoluto de audiência em seu horário. O trio conquistou o público italiano, atingindo picos de audiência que consolidaram o Il Volo como o maior expoente da música clássica contemporânea na TV europeia, superando a concorrência e emocionando milhões de lares.
Sucessos Internacionais e Cenário Único
Com milhões de fãs ao redor do globo, o Il Volo consolidou sua carreira misturando a técnica da ópera com a sensibilidade da música pop. Neste especial, as personalidades únicas dos três tenores brilham ao interpretarem os maiores sucessos de sua trajetória, em uma harmonia perfeita com as colunas milenares de Agrigento.