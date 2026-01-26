RedeTV! oficializa sucessora de Datena no Brasil do Povo

- Publicidade -

A RedeTV! agiu rápido para definir o futuro de sua grade vespertina. Após o anúncio da saída de José Luiz Datena — que migra para a EBC em fevereiro —, a emissora confirmou que a jornalista Katiuzia Rios assumirá a apresentação do “Brasil do Povo” a partir do dia 2 de fevereiro. A mudança marca uma renovação estratégica no programa, trazendo um rosto que vem ganhando força na rede desde o ano passado.

Katiuzia Rios não é uma novata no grupo. A jornalista ingressou na RedeTV! em 2025 para ancorar o “Nordeste do Povo”, noticiário regional gerado em Fortaleza (CE). Sua performance e carisma à frente da edição local chamaram a atenção da cúpula da emissora em São Paulo. Agora, ela assume o desafio de comandar o telejornal em rede nacional, trazendo sua experiência de mais de 25 anos de carreira e sua forte conexão com causas sociais e comunitárias.

Graduada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Katiuzia chega ao novo posto com um currículo premiado. Ela foi eleita a melhor apresentadora de TV do Ceará em 2024 e acaba de repetir o feito com o título de 2025. Segundo a emissora, a escolha reforça o compromisso com um jornalismo “ético, plural e atento aos fatos”, mas com a leveza e a irreverência que são marcas registradas da nova âncora.

Em comunicado, a jornalista celebrou a nova fase e o desafio de se mudar para o principal centro de mídia do país. “Para uma nordestina arretada que nem eu, esse ato de coragem se torna pressuposto para a realização de um sonho! Vamos levar informação de qualidade, prestação de serviço e doses de alegria para milhões de brasileiros”, afirmou Katiuzia. A proposta editorial deve manter o foco nas questões do cotidiano da população, mas com a promessa de um diálogo mais franco e leve com o telespectador.

- Publicidade -

A saída de Datena foi tratada com respeito mútuo pela emissora, que agradeceu a credibilidade e altivez do apresentador durante sua curta, porém intensa, passagem. Com a estreia de Katiuzia Rios em 2 de fevereiro, a RedeTV! aposta em uma renovação de público, buscando atrair uma audiência que valoriza o jornalismo de serviço com uma identidade mais inclusiva e conectada com a realidade de diferentes regiões do Brasil.