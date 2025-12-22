RedeTV! anuncia mudança em sua estrutura societária

- Publicidade -

A RedeTV!, por meio de nota oficial, anunciou uma mudanças relevante em sua estrutura societária. Os dois acionistas fundadores da emissora realizaram uma transação através qual o presidente Amilcare Dallevo Júnior adquiriu a participação societária pertencente ao empresário Marcelo de Carvalho. Confira o comunicado:

“Após anos de contribuição decisiva para o crescimento e a consolidação da RedeTV!, Marcelo de Carvalho segue sua vocação empresarial investindo nos setores imobiliário, de tecnologia e mídia digital, levando consigo o reconhecimento e a gratidão de toda a empresa. Sua atuação e entusiasmo foram fundamentais na construção de uma emissora moderna, ousada e protagonista de importantes avanços no setor de comunicação do país.

A RedeTV! agradece profundamente o trabalho, a visão e a dedicação de Marcelo de Carvalho ao longo de todos esses anos e deseja sucesso em seus novos desafios. Ao mesmo tempo, renova seu compromisso com a modernidade, com seu DNA de vanguarda tecnológica, que desde sua fundação norteia cada investimento, cada formato e cada iniciativa estratégica, com a criatividade e com o desenvolvimento de soluções que aproximem cada vez mais a emissora de seus telespectadores, parceiros e anunciantes.

Com esta nova etapa, a emissora seguirá apostando em projetos inovadores tanto na TV aberta quanto no ambiente digital, ampliando sua presença multiplataforma e incorporando novas tecnologias de inteligência artificial para fortalecer a produção de conteúdo, o jornalismo, o entretenimento e a experiência do público.

Neste novo ciclo, a RedeTV! reafirma sua missão de informar, entreter e conectar o público brasileiro com responsabilidade, credibilidade e criatividade. A emissora seguirá investindo em jornalismo independente e plural, em entretenimento de qualidade e em formatos inovadores, sempre guiada pelo respeito ao telespectador e pela busca constante de excelência. Com solidez, visão de futuro e compromisso com o Brasil, a RedeTV! continua olhando para frente, preparada para os desafios e oportunidades de um mercado em permanente transformação.”