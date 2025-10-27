Record News cresce em audiência e assume vice-liderança

Publicidade

A Record News encerrou o mês de setembro de 2025 com motivos para comemorar, reforçando sua posição como a segunda maior emissora de notícias do país. Segundo os dados de audiência, o canal apresentou um crescimento notável, especialmente no principal mercado do Brasil.

O maior destaque de crescimento veio da Grande São Paulo, considerada a praça mais competitiva. A Record News registrou um avanço de quase 36% entre julho e setembro, saltando de 0,14 para 0,19 ponto. A emissora celebra o resultado como a consolidação de um “novo patamar de audiência” na região.

No cenário nacional, medido pelo Painel Nacional de Televisão (PNT), a tendência positiva se manteve. A audiência domiciliar subiu de 0,11 ponto em julho para 0,13 ponto em setembro, um aumento de 18% no período.

Crescimento na TV Paga

Nos domicílios que possuem TV por assinatura (PayTV), o canal também registrou um leve avanço, subindo de 0,08 ponto em julho para 0,09 ponto em agosto e setembro. O crescimento de 12,5% consolida a presença da Record News nesse segmento estratégico.

De acordo com o canal, os resultados refletem os investimentos em novos conteúdos e a ampliação da relevância. A Record News tem apostado em coberturas específicas, como: