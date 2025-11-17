Buscar
TV Aberta

Record News consolida vice-liderança entre canais de notícias

Ricardo Marques

A Record News alcançou um marco significativo em outubro de 2025, solidificando sua posição como o segundo canal de notícias mais assistido da TV por assinatura no Brasil. Os dados da Kantar Ibope Media revelam um avanço na preferência do público, reforçando o crescimento da emissora no segmento jornalístico.

No ranking geral dos canais pagos (24h/dia, PNT), a Record News demonstrou força ao atingir uma média de 0,08 ponto de audiência e um share de 0,22%. A emissora ocupou a 31ª posição, deixando para trás concorrentes diretos e de peso no segmento de notícias:

Posição Canal Média (Pontos)
31º RECORD NEWS 0,08
32º Jovem Pan News 0,08
34º CNN Brasil 0,08

Apesar da proximidade nas médias de audiência, a Record News se destacou pelo seu maior alcance e engajamento em outubro, o que foi crucial para a consolidação de sua vice-liderança entre os canais especializados em jornalismo.

O desempenho da emissora foi ainda mais enfático ao analisar o PNT (audiência em todo o território nacional). Neste recorte, a Record News registrou 0,13 ponto de média, garantindo a 11ª posição no ranking geral e um share de 0,37%.

