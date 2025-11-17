Record News consolida vice-liderança entre canais de notícias

A Record News alcançou um marco significativo em outubro de 2025, solidificando sua posição como o segundo canal de notícias mais assistido da TV por assinatura no Brasil. Os dados da Kantar Ibope Media revelam um avanço na preferência do público, reforçando o crescimento da emissora no segmento jornalístico.

No ranking geral dos canais pagos (24h/dia, PNT), a Record News demonstrou força ao atingir uma média de 0,08 ponto de audiência e um share de 0,22%. A emissora ocupou a 31ª posição, deixando para trás concorrentes diretos e de peso no segmento de notícias: