Record exibe com exclusividade jogo do Corinthians

A Record exibe nesta quinta-feira, dia 20 de novembro, a partir das 19h, o duelo entre Corinthians e São Paulo. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão exclusiva pela emissora na TV aberta.

A transmissão terá narração de Cleber Machado, comentários de Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spinola, e apresentação de Paloma Tocci, que estará direto do gramado da Neo Química Arena, em São Paulo. Também do estádio, os repórteres Pedro Ramiro e Duda Gonçalves trarão as informações em tempo real.