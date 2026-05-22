Última chance! Mais de 30 filmes saem da HBO Max em junho; veja lista

Se você tem filmes salvos na sua lista da HBO Max, é melhor conferir alguns deles agora mesmo. A plataforma confirmou a saída de dezenas de sucessos de bilheteria e clássicos da animação para o dia 1º de junho. Entre as baixas, destacam-se grandes produções da DC e sucessos do cinema cult e comercial.
A saída desses títulos faz parte das atualizações mensais de catálogo e licenciamento da plataforma. Confira abaixo a lista completa dos filmes que você tem poucos dias para assistir:
Sucessos de Bilheteria e Cult
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Taxi DriverPublicidade
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Mulher-Maravilha
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Argo
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Penetras Bons de Bico (Wedding Crashers)
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Um Parto de Viagem (Due Date)
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Um Duende em Nova York (Elf)
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Desconhecido (Unknown)
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A Hora do Pesadelo (A Nightmare on Elm Street)
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O Expresso Polar (The Polar Express)
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Ghostbusters II
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A Mula (The Mule)
Universo DC e Animações
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Batman: A Piada Mortal
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Liga da Justiça: O Ponto de Ignição
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Batman: Sangue Ruim
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Liga da Justiça: Guerra
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Liga da Justiça: Legião do Mal (Doom)
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Liga da Justiça Sombria: Guerra de Apokolips
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Grandes Astros: Superman
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Liga da Justiça vs Jovens Titãs
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Lanterna Verde: Primeiro Voo
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Lanterna Verde: Cavaleiros Esmeralda
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Injustiça (Injustice)
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Mortal Kombat Legends: A Batalha dos Reinos
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Os Jovens Titãs em Ação! vs Jovens Titãs
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Lanterna Verde: Cuidado com o meu Poder
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Batman: O Longo Dia das Bruxas – Parte 1
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Batman: O Longo Dia das Bruxas – Parte 2
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Batman: O Destino Chegou a Gotham