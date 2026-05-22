Última chance! Mais de 30 filmes saem da HBO Max em junho; veja lista

O Além da Tela está no Threads! Participe das nossas conversas e acompanhe as novidades. Seguir

Publicidade

Se você tem filmes salvos na sua lista da HBO Max, é melhor conferir alguns deles agora mesmo. A plataforma confirmou a saída de dezenas de sucessos de bilheteria e clássicos da animação para o dia 1º de junho. Entre as baixas, destacam-se grandes produções da DC e sucessos do cinema cult e comercial.

A saída desses títulos faz parte das atualizações mensais de catálogo e licenciamento da plataforma. Confira abaixo a lista completa dos filmes que você tem poucos dias para assistir:

O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

Sucessos de Bilheteria e Cult

Taxi Driver Publicidade

Mulher-Maravilha

Argo

Penetras Bons de Bico ( Wedding Crashers )

Um Parto de Viagem ( Due Date )

Um Duende em Nova York ( Elf )

Desconhecido ( Unknown )

A Hora do Pesadelo ( A Nightmare on Elm Street )

O Expresso Polar ( The Polar Express )

Ghostbusters II

A Mula (The Mule)

Universo DC e Animações

Batman: A Piada Mortal

Liga da Justiça: O Ponto de Ignição

Batman: Sangue Ruim

Liga da Justiça: Guerra

Liga da Justiça: Legião do Mal ( Doom )

Liga da Justiça Sombria: Guerra de Apokolips

Grandes Astros: Superman

Liga da Justiça vs Jovens Titãs

Lanterna Verde: Primeiro Voo

Lanterna Verde: Cavaleiros Esmeralda

Injustiça ( Injustice )

Mortal Kombat Legends: A Batalha dos Reinos

Os Jovens Titãs em Ação! vs Jovens Titãs

Lanterna Verde: Cuidado com o meu Poder

Batman: O Longo Dia das Bruxas – Parte 1

Batman: O Longo Dia das Bruxas – Parte 2

Batman: O Destino Chegou a Gotham