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Última chance! Mais de 30 filmes saem da HBO Max em junho; veja lista

HBO Max faz "limpa" no catálogo em 1º de junho: Mais de 30 filmes se despedem da plataforma.

Por Guilherme Santos
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Se você tem filmes salvos na sua lista da HBO Max, é melhor conferir alguns deles agora mesmo. A plataforma confirmou a saída de dezenas de sucessos de bilheteria e clássicos da animação para o dia 1º de junho. Entre as baixas, destacam-se grandes produções da DC e sucessos do cinema cult e comercial.

A saída desses títulos faz parte das atualizações mensais de catálogo e licenciamento da plataforma. Confira abaixo a lista completa dos filmes que você tem poucos dias para assistir:

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Assista Mulher-Maravilha | HBO Max

Sucessos de Bilheteria e Cult

  • Taxi Driver

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  • Mulher-Maravilha

  • Argo

  • Penetras Bons de Bico (Wedding Crashers)

  • Um Parto de Viagem (Due Date)

  • Um Duende em Nova York (Elf)

  • Desconhecido (Unknown)

  • A Hora do Pesadelo (A Nightmare on Elm Street)

  • O Expresso Polar (The Polar Express)

  • Ghostbusters II

  • A Mula (The Mule)

Assista Batman: A Piada Mortal | HBO Max

Universo DC e Animações

  • Batman: A Piada Mortal

  • Liga da Justiça: O Ponto de Ignição

  • Batman: Sangue Ruim

  • Liga da Justiça: Guerra

  • Liga da Justiça: Legião do Mal (Doom)

  • Liga da Justiça Sombria: Guerra de Apokolips

  • Grandes Astros: Superman

  • Liga da Justiça vs Jovens Titãs

  • Lanterna Verde: Primeiro Voo

  • Lanterna Verde: Cavaleiros Esmeralda

  • Injustiça (Injustice)

  • Mortal Kombat Legends: A Batalha dos Reinos

  • Os Jovens Titãs em Ação! vs Jovens Titãs

  • Lanterna Verde: Cuidado com o meu Poder

  • Batman: O Longo Dia das Bruxas – Parte 1

  • Batman: O Longo Dia das Bruxas – Parte 2

  • Batman: O Destino Chegou a Gotham

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