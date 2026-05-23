Rick and Morty volta com inéditos na HBO Max: saiba mais sobre a 9ª temporada

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Falta muito pouco para o retorno da animação adulta mais premiada da atualidade. Na próxima segunda-feira, 25 de maio, a 9ª temporada de Rick and Morty desembarca no catálogo da HBO Max. Como a série número 1 do [adult swim], os novos episódios chegam cercados de expectativa após o anúncio de que esta será a temporada mais ambiciosa produzida até agora.

Neste novo ano, os fãs podem esperar mais viagens interdimensionais e o humor ácido característico que define a relação entre Rick e Morty. Scott Marder segue como showrunner, garantindo a continuidade da visão criativa que elevou a série ao status de ícone da cultura pop.

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Guia de Estreia:

Onde assistir: Exclusivo na HBO Max. Publicidade

Quando: 25 de maio.

Destaque: Produção executiva assinada por Dan Harmon e Scott Marder.