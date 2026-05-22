HBO e Telecine: as estreias de sábado (23/5) que valem o play

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A noite de sábado, 23 de maio, divide a TV paga entre o encantamento familiar e o terror de autor. A partir das 22h, Telecine Premium e HBO oferecem dois filmes com propostas bem distintas — e os dois já estão disponíveis no streaming para quem não quiser esperar.

Telecine Premium: Amigos Imaginários

Escrito e dirigido por John Krasinski, Amigos Imaginários acompanha uma garota que descobre ser capaz de ver os amigos imaginários de todo mundo — e embarca numa aventura mágica para reconectar esses amigos esquecidos com as crianças que os abandonaram ao crescer. O elenco combina live-action e animação, com Ryan Reynolds, o próprio Krasinski e Cailey Fleming na frente das câmeras, e as vozes de Phoebe Waller-Bridge, Steve Carell e o saudoso Louis Gossett Jr.

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O filme registra 51% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, mas 85% do público — uma das maiores divergências do agregador para um lançamento familiar recente. O consenso da crítica resume bem o tom: uma ode carinhosa a redescobrir o lado criança, que funciona como entretenimento familiar à moda antiga, apesar de um enredo ocasionalmente dispersivo. Já o público votou com o coração — e claramente encontrou o que procurava. No IMDb, a nota é 6,7.

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HBO: The Bride!

Na HBO, o sábado toma um rumo radicalmente diferente. Escrita e dirigida por Maggie Gyllenhaal, The Bride! se passa na Chicago de 1936 e acompanha o monstro de Frankenstein — aqui chamado simplesmente de Frank — que pede à brilhante cientista Dra. Euphronious que crie uma companheira para ele. As duas ressuscitam uma jovem assassinada, e a Noiva nasce. O que se segue vai muito além do que qualquer um deles poderia ter previsto: romance explosivo, perseguição policial e um movimento social radical.

O elenco é de tirar o fôlego: Jessie Buckley no papel múltiplo da Noiva, Christian Bale como Frank, Annette Bening como a Dra. Euphronious, além de Penélope Cruz, Jake Gyllenhaal e Peter Sarsgaard em papéis de apoio. A trilha sonora é assinada por Hildur Guðnadóttir, vencedora do Oscar por Coringa.

A recepção foi polarizada, mas o debate rendeu. Um crítico a chamou de “um filme de Frankenstein lindo, acelerado e nunca entediante — que quase se despedaça pelas costuras.” Outro resumiu a divisão de opiniões: a ousadia de Gyllenhaal é tão instigante quanto problemática — grandes ideias e grandes apostas espalhadas pela tela, mas que nem sempre se encaixam. No Rotten Tomatoes, o longa marca 62% de aprovação da crítica. No IMDb, a nota é 6,1.

Comédia familiar cheia de nostalgia ou terror de autor com monstros apaixonados e política? A grade de sábado não obriga ninguém a escolher apenas um.

E você, fica com os amigos imaginários do Telecine ou enfrenta a Noiva de Frankenstein na HBO?