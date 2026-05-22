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Brasil na disputa: ‘Largados e Pelados – Campeões do Mundo’ estreia na HBO Max

Quatorze estrelas globais de sobrevivência, incluindo uma dupla brasileira, se enfrentam em ecossistemas brutais na África do Sul.

Por Guilherme Santos
Team Brazil standing next to team Mexico as they receive instructions before the challenge
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A franquia de sobrevivência mais famosa do mundo está prestes a elevar o nível da competição. Nesta segunda, dia 24 de maio, estreia na HBO Max o reality “Largados e Pelados – Campeões do Mundo”, que testará as habilidades de 14 veteranos do programa em uma disputa inédita por nações.

Desta vez, a luta não é apenas pela sobrevivência, mas pelo maior prêmio em dinheiro já concedido pela franquia. Os participantes foram divididos em sete duplas que representam seus países e regiões de origem, enfrentando os perigos da Zululândia, na África do Sul. Representando a Equipe Brasil, os sobreviventes Rene Murad e Marina Fukushima terão que provar sua resistência contra equipes da Austrália, México e quatro divisões regionais dos Estados Unidos.

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Confira os detalhes da nova temporada:

  • Estreia: 24 de maio na HBO Max.

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  • Local das gravações: Zululândia, África do Sul, em três ecossistemas diferentes.

  • Equipes: Ky Furneaux e Alexa Towersey (Equipe Austrália), Rene Murad e Marina Fukushima (Equipe Brasil), Pablo Melin e Fernanda Perez (Equipe México), Jeff Zausch e Kerra Bennett (Equipe Texas), Matt Wright e Gabby Balassone (Equipe Estados Unidos–Leste), Frank Eytcheson e Teal Bulthuis (Equipe Estados Unidos–Sul) e Dan Link e Rachel Strohl (Equipe Estados Unidos–Oeste).

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