Brasil na disputa: ‘Largados e Pelados – Campeões do Mundo’ estreia na HBO Max

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A franquia de sobrevivência mais famosa do mundo está prestes a elevar o nível da competição. Nesta segunda, dia 24 de maio, estreia na HBO Max o reality “Largados e Pelados – Campeões do Mundo”, que testará as habilidades de 14 veteranos do programa em uma disputa inédita por nações.

Desta vez, a luta não é apenas pela sobrevivência, mas pelo maior prêmio em dinheiro já concedido pela franquia. Os participantes foram divididos em sete duplas que representam seus países e regiões de origem, enfrentando os perigos da Zululândia, na África do Sul. Representando a Equipe Brasil, os sobreviventes Rene Murad e Marina Fukushima terão que provar sua resistência contra equipes da Austrália, México e quatro divisões regionais dos Estados Unidos.

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Confira os detalhes da nova temporada:

Estreia: 24 de maio na HBO Max. Publicidade

Local das gravações: Zululândia, África do Sul, em três ecossistemas diferentes.

Equipes: Ky Furneaux e Alexa Towersey (Equipe Austrália), Rene Murad e Marina Fukushima (Equipe Brasil), Pablo Melin e Fernanda Perez (Equipe México), Jeff Zausch e Kerra Bennett (Equipe Texas), Matt Wright e Gabby Balassone (Equipe Estados Unidos–Leste), Frank Eytcheson e Teal Bulthuis (Equipe Estados Unidos–Sul) e Dan Link e Rachel Strohl (Equipe Estados Unidos–Oeste).