Rapidinhas: Satélites da Amazon, 18 anos do Megapix, Copa na CNN e os 37 anos de Seinfeld

Publicidade

O mês de julho começa quente nos bastidores da mídia, do streaming e da televisão. Enquanto as redes de cinema aproveitam as férias para fisgar o público infantil e as plataformas espaciais correm para ativar novos serviços de banda larga, o jornalismo brasileiro joga luz sobre temas urgentes, que vão desde os bastidores do poder até a segurança nas salas de aula. Confira os destaques no giro semanal do Além da Tela:

Cinépolis lança campanha “Passaporte” com foco nos blockbusters de julho

A Cinépolis, maior operadora de cinemas da América Latina, iniciou uma ação estratégica para turbinar a venda de ingressos nas férias de julho. Com a campanha Passaporte Cinépolis, válida de 3 de julho a 3 de agosto, os membros do Club Cinépolis que cadastrem seu CPF na compra de ingressos para os filmes Toy Story 5, Minions & Monstros e Moana receberão cortesias para a Semana da Criança. Quem assistir a dois títulos ganha um ingresso grátis; quem conferir a trilogia completa garante dois bilhas para uso entre 8 e 14 de outubro de 2026.

O Além da Tela está no WhatsApp! Siga nosso canal no WhatsApp Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

Domingo Espetacular traz denúncia de professora sobre violência escolar

O jornalismo investigativo do Domingo Espetacular traz hoje uma entrevista contundente conduzida por Ari Peixoto com a professora Michele Ramos, da rede municipal de São José dos Campos (SP). A educadora desabafa sobre o vídeo viral em que expôs o momento limite de sua carreira: quando um aluno colocou uma lâmina de vidro em seu copo de água. “O meu limite chegou aí. Não estou tendo paz, não está valendo a pena mais”, relata Michele, ampliando o debate nacional sobre a falta de segurança e o esgotamento dos docentes no ambiente escolar.

Aniversário Megapix: Canal celebra 18 anos com maratona “Explosiva”

O Megapix celebra seu 18º aniversário nesta quarta-feira (8) com uma grade sob medida para os fãs de cinema de ação. A maratona Aniversário Megapix Explosivo, que começa às 16h25, reúne quatro grandes astros de Hollywood que também sopram velinhas no mês de julho. A programação especial exibe em sequência Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte Um (com Tom Cruise, aniversariante do dia 3), Rambo – Programado Para Matar (Sylvester Stallone, dia 6), O Código (Jason Statham, dia 26) e Queima de Arquivo (Arnold Schwarzenegger, dia 30).

Publicidade

Canal Livre debate bastidores das eleições e regras do primeiro debate

A corrida presidencial toma conta do Canal Livre deste domingo (5), às 23h, na Band. Sob o comando de Rodolfo Schneider, o programa debate os bastidores da política nacional e analisa os impactos das últimas pesquisas com Murilo Hidalgo (Paraná Pesquisas) e Maurício Moura (Instituto Ideia). A edição também traz os bastidores das negociações partidárias e detalha as regras oficiais do tradicional primeiro debate presidencial da TV aberta, já agendado pelo Grupo Bandeirantes para o dia 16 de agosto.

CNN na Copa: Edição especial acompanha a Seleção contra a Noruega

A CNN Brasil bota seu time de esportes em campo neste domingo, a partir das 20h45, com uma edição especial do CNN na Copa. Transmitido ao vivo na TV e nos canais digitais do YouTube (CNN Brasil e CNN Esportes), o programa fará uma cobertura multiplataforma completa com análises táticas, entradas de repórteres in loco e a repercussão imediata do confronto decisivo da Seleção Brasileira contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026.

Nina da Hora alerta contra a concentração das Big Techs no “Provoca”

Marcelo Tas recebe a renomada cientista da computação e pesquisadora Nina da Hora no Provoca desta terça-feira (7), às 22h30, na TV Cultura. No bate-papo, a especialista analisa o avanço das ferramentas de inteligência artificial na sociedade, mas faz alertas necessários sobre a sobrecarga cognitiva e o monopólio das Big Techs. “Eu não sou tecnofóbica. Quando a pessoa consegue perceber que a IA não serve só para te dar certezas, há um ganho de visão de mundo muito grande e de saber questionar”, pontua Nina.

MasterChef Brasil celebra o Ano Novo Chinês com Jiang Pu

O sabor das tradições orientais vai ditar o ritmo do MasterChef Brasil nesta terça-feira (7), às 22h30, na Band. Os cozinheiros amadores serão desafiados a preparar um menu festivo completo, contendo obrigatoriamente a execução de um dumpling artesanal (bolinho de massa recheado) perfeito. A avaliação dos pratos ficará sob a responsabilidade de 30 convidados da comunidade asiática, incluindo influenciadores digitais e o retorno especial de Jiang Pu, icônica participante da segunda temporada do talent show.

Amazon Leo atinge 396 satélites e prepara teste beta para o segundo semestre

A constelação de banda larga da Amazon (antigo Projeto Kuiper, agora rebatizado como Amazon Leo) deu um salto com o lançamento bem-sucedido de mais 29 satélites por meio do último foguete Atlas V da ULA. Com o feito, a empresa alcançou a marca de 396 satélites em órbita, quantidade suficiente para iniciar os primeiros testes do serviço de internet “beta” no outono americano (segundo semestre de 2026). O foco inicial da cobertura será nas regiões polares, expandindo-se gradualmente em direção à linha do equador.

HBO Max lança recurso de quatro telas simultâneas na cobertura do Tour de France

A Warner Bros. Discovery anunciou um upgrade tecnológico robusto para as transmissões do Tour de France e Tour de France Femmes no ambiente digital da HBO Max na Europa. Pela primeira vez, os fãs de ciclismo terão acesso a um recurso de multiview nativo, permitindo assistir a quatro feeds de câmeras simultâneos — incluindo imagens de helicópteros e das motos oficiais da ASO — com suporte a áudio personalizado em até 21 idiomas, Dolby Vision e Dolby Atmos.

Whale TV expande plataforma FAST e adiciona catálogo da Runtime TV

A Whale TV (antiga Zeasn), sistema operacional independente que move mais de 46,5 milhões de smart TVs mensalmente em parceria com 400 marcas globais, fechou um acordo com a Runtime TV. A parceria expande a oferta de canais gratuitos com anúncios (FAST) na América Latina, América do Norte e Europa, integrando ao sistema um catálogo robusto de filmes e séries de sucesso como The Hurt Locker (Guerra ao Terror), The Machinist (O Operário) e a novela mexicana Rebelde.

TVI lidera primeiro semestre em Portugal impulsionada pela Copa do Mundo

O grupo de canais TVI encerrou os primeiros seis meses de 2026 na liderança isolada das audiências em Portugal, registrando 18,8% de share. O principal motor histórico do canal foi a transmissão exclusiva do jogo Portugal x Uzbequistão pela Copa do Mundo FIFA, que se tornou o programa mais visto do ano no país ao atrair 4,63 milhões de espectadores. O canal também colhe frutos no entretenimento com a excelente recepção do Big Brother Verão e o tribunal de A Sentença nas tardes.

50 Cent e Starz adaptam a aclamada HQ de terror “Bone Parish”

O astro Curtis “50 Cent” Jackson renovou sua bem-sucedida parceria com a rede americana Starz para produzir a adaptação em formato de série da história em quadrinhos Bone Parish, da BOOM! Studios. O thriller sobrenatural e de drama criminal ambientado nos submundo de Nova Orleans terá como showrunners os experientes Diane Ademu-John (Dune: Prophecy) e Declan de Barra (The Witcher: Blood Origin), prometendo misturar terror e tramas familiares complexas.

Apagão na África: Canal+ retira sinais da rede francesa TF1 do ar por disputa comercial

Mais de 9,7 milhões de assinantes do serviço de TV paga da Canal+ no continente africano (além de 500 mil na Suíça) ficaram sem sinal dos canais da rede TF1 (incluindo TFX, LCI e TV Breizh) desde o dia 1º de julho. As duas gigantes do audiovisual europeu não chegaram a um acordo financeiro para a renovação do contrato de distribuição de sinal, repetindo uma ruidosa disputa comercial que já havia provocado um apagão semelhante nos mesmos moldes em 2022.

Rede Nativa FM inaugura nova afiliada em Dracena (SP)

A expansão do rádio linear ganha força no interior paulista. A Rede Nativa FM inaugura nesta segunda-feira (6) sua mais nova afiliada na cidade de Dracena (SP), operando na frequência 93,1 MHz. Com uma torre de transmissão potente, a cobertura regional da emissora do Grupo Bandeirantes cobrirá mais de 13 municípios vizinhos — incluindo Andradina, Panorama e Brasilândia (MS) —, alcançando um mercado potencial de mais de 230 mil ouvintes.

Nostalgia: Fenômeno “Seinfeld” celebrou 37 anos de sua estreia na NBC

Um dos maiores marcos da história da comédia na televisão celebrou aniversário neste final de semana. Em 5 de julho de 1989, a rede americana NBC colocava no ar de forma tímida o piloto de The Seinfeld Chronicles. O projeto de Jerry Seinfeld e Larry David, que quebrava as regras das sitcoms tradicionais ao se rotular como “um programa sobre o nada”, durou nove temporadas históricas, redefiniu o humor moderno dos anos 90 e deixou marcas profundas na cultura pop global.