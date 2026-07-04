ESPN e Disney+ reúnem Série B, Wimbledon e Tour de France

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Quem gosta de esporte não vai ter motivo para reclamar entre este sábado (4) e a sexta-feira (10). A ESPN e o Disney+ concentram na mesma semana a briga acirrada da Série B, dois amistosos internacionais, a fase decisiva de Wimbledon e a largada do Tour de France — além de um confronto de peso na MLB.

O destaque fica por conta do momento de João Fonseca. O brasileiro chega embalado por uma campanha histórica em Roland Garros e folga na chave de Wimbledon até a terceira rodada, evitando os cabeças de chave mais fortes. Se avançar nesta fase, o carioca pode encarar Novak Djokovic já nas oitavas — um possível reencontro depois da vitória de Fonseca sobre o sérvio em Paris.

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Série B: Ninguém Desgarra

A parte de cima da tabela da Série B vive um dos momentos mais equilibrados das últimas temporadas. A diferença entre o líder e o oitavo colocado é de apenas três pontos, o que transforma cada rodada em decisão antecipada.

Nesse cenário, dois jogos concentram a atenção nesta semana:

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Sábado (4), 20h — Goiás x Ceará, com transmissão da ESPN 4;

Segunda-feira (6), 19h — Vila Nova (líder) x São Bernardo (quinto colocado), com transmissão da ESPN.

Um tropeço do Vila Nova pode custar a ponta da tabela, já disputada de perto por Novorizontino, Sport e São Bernardo.

Amistosos Internacionais

A agenda de pré-temporada também rende dois confrontos:

Sábado (4), 11h — Cruzeiro x Defensor Sporting, na Arena Independência, pela ESPN 4;

Quarta-feira (8), 21h — Boca Juniors x Athletico Paranaense, pela ESPN 4.

Wimbledon: A Hora de Fonseca

A cobertura do Grand Slam inglês começa neste sábado (4), às 7h, na ESPN 2 e no Disney+, que exibem o torneio ao vivo até a decisão, marcada para 12 de julho.

João Fonseca chega à terceira rodada como uma das principais atrações do público brasileiro no tênis mundial, repetindo a fase que alcançou na edição passada. Do outro lado da rede, o desafio muda de figura: se a chave se confirmar, o caminho pode levar a duelos crescentes contra nomes como Djokovic, Auger-Aliassime e Zverev.

Tour de France e MLB Fecham a Semana

O ciclismo entra em cena com a largada do Tour de France. A Etapa 1 acontece neste sábado (4), às 11h55, com transmissão diária da ESPN 3 até a Etapa 7, no dia 10 de julho.

Já o beisebol aparece no domingo (6), às 19h30, com o duelo entre New York Yankees e Tampa Bay Rays pela ESPN 4.

E aí, quem leva mais a sua atenção nessa semana: a briga na Série B ou a caminhada de João Fonseca em Wimbledon? Conta pra gente nos comentários.