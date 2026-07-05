InícioStreaming

Canais da Pluto TV ganham maratonas diárias de terror e desenhos clássicos

Entre os dias 6 e 12 de julho, os canais de Cine Terror e Desenhos Clássicos mudam sua grade fixa para exibir atrações temáticas exclusivas

Por Guilherme Santos

Sumário

Publicidade

No mês das férias, a Pluto TV reformulou a programação de dois de seus canais de cinema e desenhos. A partir desta segunda-feira, 6 de julho, os canais Pluto TV Cine Terror e Pluto TV Desenhos Clássicos dão início a blocos de exibições sequenciais com curadorias especiais.

O canal de terror aposta no especial “Férias de Matar”, que vai ao ar todas as noites a partir das 19h. A mostra exibirá dois filmes por dia focados em narrativas envolvendo viagens perturbadoras, locais amaldiçoados e cenários mal-assombrados.

WhatsApp

Para quem prefere uma programação nostálgica e leve, o canal de desenhos antigos dedica a semana a uma maratona focada em grandes marcos da animação ocidental do século passado, alterando o desenho em destaque a cada dia da semana.

Publicidade

Na Pluto TV: De 06 a 12 de julho

Especial “Férias de Matar” (Canal Cine Terror – a partir das 19h)

  • 06/07 (Segunda): Ouija A Casa Amaldiçoada e O Segredo da Floresta

  • 07/07 (Terça): O Semideus e O Massacre

  • 08/07 (Quarta): Don’t Look – A Morte te Aguarda e A Casa Silenciosa

  • 09/07 (Quinta): Forças Malignas e Piranha 2

  • 10/07 (Sexta): Férias de Terror e Viagem para o Inferno

  • 11/07 (Sábado): A Possessão de Mary e Olhos Famintos

  • 12/07 (Domingo): A Tribo e Minha Morte

Maratona de Desenhos Clássicos (Canal Desenhos Clássicos)

  • Segunda-feira: Agente Gelão

  • Terça-feira: The New Adventures Of Flash Gordon

  • Quarta-feira: Dennis O Pimentinha

  • Quinta-feira: Popeye

  • Sexta-feira: Recruta Zero

  • Sábado: Inspetor Bugiganga

  • Domingo: Luluzinha

Leia também

0 Comentários
Publicidade

Leiatambém

Publicidade

Leiamais