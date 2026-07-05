Canais da Pluto TV ganham maratonas diárias de terror e desenhos clássicos

No mês das férias, a Pluto TV reformulou a programação de dois de seus canais de cinema e desenhos. A partir desta segunda-feira, 6 de julho, os canais Pluto TV Cine Terror e Pluto TV Desenhos Clássicos dão início a blocos de exibições sequenciais com curadorias especiais.
O canal de terror aposta no especial “Férias de Matar”, que vai ao ar todas as noites a partir das 19h. A mostra exibirá dois filmes por dia focados em narrativas envolvendo viagens perturbadoras, locais amaldiçoados e cenários mal-assombrados.
Para quem prefere uma programação nostálgica e leve, o canal de desenhos antigos dedica a semana a uma maratona focada em grandes marcos da animação ocidental do século passado, alterando o desenho em destaque a cada dia da semana.
Na Pluto TV: De 06 a 12 de julho
Especial “Férias de Matar” (Canal Cine Terror – a partir das 19h)
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06/07 (Segunda): Ouija A Casa Amaldiçoada e O Segredo da Floresta
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07/07 (Terça): O Semideus e O Massacre
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08/07 (Quarta): Don’t Look – A Morte te Aguarda e A Casa Silenciosa
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09/07 (Quinta): Forças Malignas e Piranha 2
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10/07 (Sexta): Férias de Terror e Viagem para o Inferno
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11/07 (Sábado): A Possessão de Mary e Olhos Famintos
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12/07 (Domingo): A Tribo e Minha Morte
Maratona de Desenhos Clássicos (Canal Desenhos Clássicos)
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Segunda-feira: Agente Gelão
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Terça-feira: The New Adventures Of Flash Gordon
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Quarta-feira: Dennis O Pimentinha
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Quinta-feira: Popeye
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Sexta-feira: Recruta Zero
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Sábado: Inspetor Bugiganga
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Domingo: Luluzinha