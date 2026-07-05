Canais da Pluto TV ganham maratonas diárias de terror e desenhos clássicos

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No mês das férias, a Pluto TV reformulou a programação de dois de seus canais de cinema e desenhos. A partir desta segunda-feira, 6 de julho, os canais Pluto TV Cine Terror e Pluto TV Desenhos Clássicos dão início a blocos de exibições sequenciais com curadorias especiais.

O canal de terror aposta no especial “Férias de Matar”, que vai ao ar todas as noites a partir das 19h. A mostra exibirá dois filmes por dia focados em narrativas envolvendo viagens perturbadoras, locais amaldiçoados e cenários mal-assombrados.

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Para quem prefere uma programação nostálgica e leve, o canal de desenhos antigos dedica a semana a uma maratona focada em grandes marcos da animação ocidental do século passado, alterando o desenho em destaque a cada dia da semana.

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Na Pluto TV: De 06 a 12 de julho

Especial “Férias de Matar” (Canal Cine Terror – a partir das 19h)

06/07 (Segunda): Ouija A Casa Amaldiçoada e O Segredo da Floresta

07/07 (Terça): O Semideus e O Massacre

08/07 (Quarta): Don’t Look – A Morte te Aguarda e A Casa Silenciosa

09/07 (Quinta): Forças Malignas e Piranha 2

10/07 (Sexta): Férias de Terror e Viagem para o Inferno

11/07 (Sábado): A Possessão de Mary e Olhos Famintos

12/07 (Domingo): A Tribo e Minha Morte

Maratona de Desenhos Clássicos (Canal Desenhos Clássicos)