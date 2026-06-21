Rapidinhas: CazéTV fecha com Premier League, SBT bate recordes na Copa e debandada na Oi

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O domingo (21) consolida a audiência da TV e do streaming em torno da Copa do Mundo 2026, mas os bastidores do mercado de mídia continuam pegando fogo. Enquanto Casimiro Miguel garante mais um direito de peso para a CazéTV e o SBT colhe frutos históricos com a Seleção Brasileira, o setor corporativo de telecomunicações enfrenta turbulências administrativas. Confira os destaques no giro semanal do Além da Tela:

CazéTV fecha acordo com a ESPN e transmitirá a Premier League no Brasil

O fenômeno CazéTV não para de expandir seu império esportivo. O canal de streaming comandado por Casimiro Miguel fechou uma sublicença com a ESPN (The Walt Disney Company) para transmitir, ao vivo e de forma gratuita, um jogo por rodada da Premier League a partir da temporada 2026/2027, que inicia em agosto. A Disney continuará exibindo 100% das partidas na TV paga e no Disney+, mas o acordo garante ao torcedor o acesso a um dos campeonatos mais valiosos do mundo sem custo no YouTube.

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SBT bate recordes históricos e explode na audiência com goleada do Brasil

A transmissão de Brasil x Haiti rendeu ao SBT o seu melhor desempenho de audiência na Copa do Mundo até aqui. A goleada da Seleção garantiu um incremento impressionante de 235% na performance da rede em comparação às quatro sextas-feiras anteriores. Com a narração de Galvão Bueno, a partida registrou média de 11,66 pontos na Grande São Paulo (com pico de 13) e 9,61 pontos no PNT, garantindo a vice-liderança isolada e deixando a emissora terceira colocada com uma desvantagem de 710%.

Crise na Oi: Presidente e membros do Conselho Fiscal renunciam em massa

A Oi S.A. – Em Recuperação Judicial informou ao mercado uma debandada em seu Conselho Fiscal. O presidente do órgão, Fernando Dal-Ri Murcia, e os conselheiros Marco Antonio Mayer Foletto e Gustavo Santos Raposo apresentaram suas renúncias alegando razões de ordem pessoal. Wiliam da Cruz Leal assumirá uma das vagas de titular, enquanto a companhia já planeja a convocação de uma nova Assembleia Geral Extraordinária para eleger os novos membros e tentar reestabelecer a governança em meio ao processo de reestruturação.

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“Nightsleeper” é renovada pela BBC e troca trem por navio de alta tensão

O thriller de sucesso da BBC, Nightsleeper (disponível no mercado internacional via Movistar Plus), recebeu oficialmente o sinal verde para a sua segunda temporada. O criador Nick Leather revelou uma mudança radical: a narrativa deixará o trem de alta velocidade da primeira fase e se passará inteiramente a bordo de um ferry de passageiros que cruza o mar de Irlanda entre Belfast e Liverpool. A nova temporada terá um elenco completamente renovado, prometendo seis horas de confinamento repletas de segredos e ameaças.

Modelos FAST consolidam liderança absoluta e superam TV paga na Espanha

Dois novos estudos europeus promovidos pela Rakuten TV revelaram o crescimento avassalador dos canais FAST (Free Ad-Supported Streaming TV). A Espanha lidera o continente com 79,3% de penetração, superando potências como Reino Unido, França e Itália. O relatório aponta que 80,1% dos espectadores europeus já consideram o streaming gratuito com anúncios uma alternativa real às plataformas de pagamento, motivados principalmente pela proximidade cultural do conteúdo local e pela aceitação da publicidade em troca de gratuidade.

TelevenMax: Emissora venezuelana lança OTT pago com 110 canais

A rede de TV aberta venezuelana Televen decidiu mudar seu modelo de negócios digital com o lançamento da plataforma TelevenMax. Substituindo o antigo serviço gratuito, o novo OTT entra no mercado de TV paga via internet com planos que variam de US$ 3,75 a US$ 15,77 mensais, oferecendo até 110 canais lineares (incluindo marcas tradicionais como ESPN, Disney e Star Channel). A grande aposta da empresa para alcançar 500 mil assinantes até o fim do ano é a transmissão digital exclusiva de 40 jogos da Copa do Mundo 2026.

DGo e Sky+ lançam painel interativo com estatísticas ao vivo na Copa

O holding Waiken ILW (Grupo Werthein) uniu forças com a empresa de tecnologia TAPPP para lançar o Sports Experience. Trata-se de um painel de dados esportivos integrados nativamente nas plataformas de streaming Sky+ (no Brasil) e DGo (na América Latina). A funcionalidade permite que o assinante acesse marcadores em tempo real, escalações e estatísticas minuto a minuto diretamente pelo controle remoto, sem precisar sair da transmissão da Copa do Mundo ou desviar os olhos da tela da TV.

DirecTV pede que a FCC barre reaquisição bilionária de canais pela Scripps

A DirecTV e diversas associações de TV a cabo enviaram uma petição formal à FCC para bloquear a tentativa da The E.W. Scripps Company de retomar o controle de 23 emissoras locais hoje operadas pela INYO Broadcast Holdings. Os canais haviam sido vendidos pela Scripps em 2020 para aprovar a compra da ION Media por US$ 2,65 bilhões. A DirecTV alega que a reaquisição violaria o teto de propriedade federal nos EUA, empurrando o alcance da Scripps para 40,29% dos lares americanos, superando o limite legal estrito de 39%.

Domingo Espetacular traz denúncias contra clínica psiquiátrica e tragédia no Rope Jump

O jornalismo investigativo de Roberto Cabrini no Domingo Espetacular traz hoje o drama de Heleneide Bento de Carvalho. A mãe reuniu provas de tortura e convenceu o Ministério Público a reabrir o caso da morte de sua filha dentro de uma clínica psiquiátrica. O programa também aborda a trágica morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, que caiu de uma ponte no interior de São Paulo durante um salto de rope jump sem as cordas de segurança obrigatórias.

Zico critica postura da Seleção e analisa Neymar e Endrick na Record

O ídolo Zico concedeu uma entrevista exclusiva ao Esporte Record deste domingo, comandado por Cleber Machado e Paloma Tocci às 23h15. O “Galinho” criticou a previsibilidade tática da Seleção Brasileira na estreia da Copa do Mundo e cobrou mais atitude dos atletas em campo. Zico defendeu a titularidade de Endrick, afirmando que Carlo Ancelotti tem um grande trunfo em mãos, e aconselhou Neymar a manter o foco total na carreira profissional, ressaltando que cobranças sempre existirão pelo tamanho de seu talento genial.

Criadores do “Falha de Cobertura” debatem comportamento do público no “Provoca”

Marcelo Tas recebe os humoristas e atores Daniel Furlan e Caito Mainier no Provoca desta terça-feira (23), às 22h30. Os criadores do aclamado fenômeno da internet Falha de Cobertura discutem os rumos do humor esportivo e analisam como as novas tecnologias fragmentaram a experiência do telespectador. “Nos últimos anos, passamos a assistir TV cada um no seu próprio tempo, mas o grande evento esportivo ainda mantém o poder de fazer todo mundo ver a mesma coisa ao mesmo tempo”, reflete Furlan.

MasterChef Brasil divide cozinheiros entre “Com o Molho” e “Água de Salsicha”

A competição gastronômica da Band chega ao seu quinto episódio nesta terça-feira (23), às 22h30, com o primeiro desafio de equipes em carrinhos de comida de rua. Os participantes terão que preparar cachorros-quentes totalmente artesanais — desde o embutido e os condimentos até a fermentação do pão do sanduíche. Para apimentar o clima, os jurados dividirão o elenco entre aqueles que possuem personalidade marcante para vencer (“têm o molho”) e os julgados como apagados no jogo (“água de salsicha”).

Temporada de Grama e Draft da NBA movimentam os canais ESPN

A cobertura de tênis ganha destaque na tela da ESPN neste domingo com as finais dos torneios ATP 500 de Queen’s (Londres) na ESPN 3 e Halle (Alemanha) na ESPN 2, contando com a expectativa de presença do brasileiro João Fonseca nas duplas. Além disso, a ESPN 2 transmite ao vivo na terça (23) e quarta (24), às 21h, as duas noites do tradicional Draft da NBA, evento crucial que dita a montagem dos elencos e o futuro das franquias do basquete americano para a próxima temporada.

Grace Gummer entra para novo thriller do Apple TV+ com Dakota Fanning

A atriz Grace Gummer (American Horror Story) foi confirmada no elenco regular da nova série de suspense original do Apple TV+, ainda sem título oficial. Criada pelo vencedor do Emmy Alex Cary (Homeland), a produção acompanha uma agente secreta do Tesouro Americano (interpretada e produzida por Dakota Fanning) infiltrada em um conglomerado corrupto internacional. Gummer viverá Juliana, filha do herdeiro do império que será interpretado pelo aclamado ator Stellan Skarsgård.