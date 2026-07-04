LG Channels adiciona canal temporário para a Copa 2026

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A poucos dias da final da Copa do Mundo 2026, o LG Channels atualizou sua grade de canais gratuitos no Brasil. A novidade mais chamativa é a chegada do Stingray Hinos de Futebol (VC 852), canal 100% dedicado à trilha sonora do torneio. Em contrapartida, dois canais de nicho saem do ar na plataforma: MotorVision TV (VC 545) e K-Baseball TV (VC 819).

O movimento mostra como as plataformas FAST (Free Ad-supported Streaming TV) usam grandes eventos esportivos para reorganizar suas grades e capturar audiência extra — mesmo que isso signifique sacrificar canais de público mais restrito.

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O que é o Stingray Hinos de Futebol

O canal é uma iniciativa global da Stingray, empresa canadense especializada em música para plataformas de streaming e TV. Batizado de forma diferente em cada mercado, ele estreou como “Stingray Soccer Anthems” no Canadá e nos EUA, “Stingray Himnos del Fútbol” no México e na Espanha, e “Stingray Hinos de Futebol” no Brasil.

A proposta é simples: rodar não-stop clássicos que embalam estádios e torcidas ao redor do mundo. Entre as faixas confirmadas estão hinos históricos como “Waka Waka (This Time for Africa)”, de Shakira, e “We Are The Champions”, do Queen, além de músicas oficiais do torneio com artistas como Nelly Furtado, Jelly Roll, J Balvin, Bad Bunny e Pitbull.

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O detalhe importante para quem acompanha a grade: trata-se de um canal temporário. Segundo a Stingray, o canal fica no ar até 31 de julho de 2026, com datas de lançamento variando conforme a plataforma. Ou seja, ele deve sumir da grade do LG Channels logo após a final da Copa.

Quem sai perde espaço, mas não surpreende

A saída de MotorVision TV e K-Baseball TV segue uma lógica recorrente nas plataformas FAST: canais de nicho, automobilismo e beisebol asiático, respectivamente, costumam ser os primeiros a ceder lugar quando a grade precisa abrir espaço para conteúdo sazonal de alto interesse, como é o caso de uma Copa do Mundo.

Não há, até o momento, comunicado oficial da LG sobre o motivo específico das remoções, mas o padrão do mercado sugere:

Baixa audiência relativa dos canais removidos frente a canais esportivos mainstream;

Contratos de curto prazo, comuns em canais internacionais menores dentro de plataformas FAST;

Priorização editorial de conteúdo ligado à Copa, que deve dominar a atenção do público brasileiro nas próximas semanas.

O que muda para o telespectador

Para quem usa o LG Channels como opção gratuita de TV via streaming, a mudança é mais uma peça no quebra-cabeça da cobertura mundialista de 2026, que já vem transformando grades de canais abertos, por assinatura e FAST no Brasil.

Vale lembrar: como o canal é temporário, quem gosta da trilha sonora esportiva tem uma janela limitada, até 31 de julho, para aproveitar antes que ele seja retirado do ar.

E você, sentiu falta do MotorVision TV ou do K-Baseball TV na grade? Ou está mais animado com a trilha sonora da Copa? Comenta aqui embaixo.