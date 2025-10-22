Rainha da Sucata volta ao ar em novembro na TV Globo

Publicidade

Um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira, “Rainha da Sucata” está de volta. A novela de Silvio de Abreu, exibida originalmente em 1990 no horário nobre, será a próxima atração do “Vale a Pena Ver de Novo” e reestreia na TV Globo em 3 de novembro.

O retorno da trama, dirigida por Jorge Fernando, acontece em um ano especial, quando a TV Globo celebra seu 60º aniversário, trazendo de volta uma história que marcou a cultura popular dos anos 90.

A Luta de Maria do Carmo Contra a Elite Falida

Ambientada em São Paulo, “Rainha da Sucata” retrata o intenso contraste social entre os novos-ricos e a decadente elite paulistana.

Publicidade

A história é centrada em Maria do Carmo (Regina Duarte), uma empresária bem-sucedida que enriqueceu com os negócios do pai, o vendedor de ferro-velho Onofre (Lima Duarte). Apesar do sucesso financeiro, seu grande sonho é ser aceita pela alta sociedade.

Sua chance surge ao reencontrar o playboy Edu (Tony Ramos), que a humilhava na juventude e agora está à beira da falência. Maria do Carmo propõe um casamento de conveniência: ela banca a família Albuquerque Figueroa, em troca do sobrenome e da entrada na elite.

A vida de Maria do Carmo na mansão, nos sofisticados Jardins, transforma-se em um inferno por causa de Laurinha Figueroa (Glória Menezes), a madrasta de Edu. Vilã ardilosa, Laurinha persegue Maria do Carmo e tenta destruir seu casamento, motivada por uma paixão secreta e proibida pelo enteado.

A novela consagrou Maria do Carmo como uma das mocinhas mais memoráveis da TV e Laurinha Figueroa no panteão das grandes vilãs, misturando drama com o tom de comédia de Silvio de Abreu.

Tendências de Moda e Lambada na Abertura

“Rainha da Sucata” foi muito além da tela, deixando uma forte marca na cultura popular dos anos 90.

Moda: As roupas extravagantes de Maria do Carmo, especialmente seus chapéus, laçarotes e bolsas com alças de corrente , viraram tendência nacional.

As roupas extravagantes de Maria do Carmo, especialmente seus e , viraram tendência nacional. Cenário Icônico: A mesa de escritório da protagonista, feita com a parte frontal de um carro Chevrolet 1958 , simbolizava suas origens e seu sucesso na sucata.

A mesa de escritório da protagonista, feita com a , simbolizava suas origens e seu sucesso na sucata. Abertura e Música: A abertura, ao som de “Me Chama que Eu Vou” de Sidney Magal, exibia uma icônica boneca de sucata dançando lambada com dançarinos. A canção foi um dos grandes responsáveis pela consagração do ritmo no Brasil.

O elenco estelar da obra conta ainda com nomes como Glória Menezes, Aracy Balabanian, Nicette Bruno, Antônio Fagundes, Renata Sorrah, Claudia Raia, Marisa Orth, Andrea Beltrão, Patrícia Pillar e Daniel Filho, que também atuou como administrador golpista na trama.