Próximos jogos ao vivo da Xsports no YouTube

Recém lançado no YouTube, o novo canal do Xsports traz para o público brasileiro uma série de transmissões ao vivo com imagens, mostrando confrontos importantes em várias modalidades esportivas. O canal, que já se aproxima dos 30 mil inscritos em menos de 1 semana de lançamento oficial, terá competições de handebol, futebol feminino e basquete dentro dos próximos dias.

Programação ao vivo no YouTube da Xsports:

6 de outubro, às 20h: São Paulo x Colo-Colo

Partida da Libertadores Feminina com transmissão ao vivo e imagens completas do embate entre São Paulo e Colo-Colo.

8 de outubro, às 13h45: GOG x Magdeburg

Jogo pela Champions League de Handebol, com as equipes GOG e Magdeburg.

9 de outubro, às 15h30: Olimpia Milano x Monaco

Partida da Euroliga de Basquete, com transmissão ao vivo da disputa entre Olimpia Milano e Monaco.

9 de outubro, às 20h: Corinthians x Santa Fe

Confronto da Libertadores Feminina entre Corinthians e Santa Fe.