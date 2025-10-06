Buscar
Mais

    Próximos jogos ao vivo da Xsports no YouTube

    Por Redação
    Publicidade

    Recém lançado no YouTube, o novo canal do Xsports traz para o público brasileiro uma série de transmissões ao vivo com imagens, mostrando confrontos importantes em várias modalidades esportivas. O canal, que já se aproxima dos 30 mil inscritos em menos de 1 semana de lançamento oficial, terá competições de handebol, futebol feminino e basquete dentro dos próximos dias.

    Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu Facebook.

    Programação ao vivo no YouTube da Xsports:

    6 de outubro, às 20h: São Paulo x Colo-Colo
    Partida da Libertadores Feminina com transmissão ao vivo e imagens completas do embate entre São Paulo e Colo-Colo.

    Publicidade

    8 de outubro, às 13h45: GOG x Magdeburg
    Jogo pela Champions League de Handebol, com as equipes GOG e Magdeburg.

    9 de outubro, às 15h30: Olimpia Milano x Monaco
    Partida da Euroliga de Basquete, com transmissão ao vivo da disputa entre Olimpia Milano e Monaco.

    9 de outubro, às 20h: Corinthians x Santa Fe
    Confronto da Libertadores Feminina entre Corinthians e Santa Fe.

    Recém lançado no YouTube, o novo canal do Xsports traz para o público brasileiro uma série de transmissões ao vivo com imagens, mostrando confrontos importantes em várias modalidades esportivas. O canal, que já se aproxima dos 30 mil inscritos em menos de 1 semana de lançamento oficial, terá competições de handebol, futebol feminino e basquete dentro dos próximos dias.

    Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu Facebook.

    Programação ao vivo no YouTube da Xsports:

    Publicidade

    6 de outubro, às 20h: São Paulo x Colo-Colo
    Partida da Libertadores Feminina com transmissão ao vivo e imagens completas do embate entre São Paulo e Colo-Colo.

    8 de outubro, às 13h45: GOG x Magdeburg
    Jogo pela Champions League de Handebol, com as equipes GOG e Magdeburg.

    Publicidade

    9 de outubro, às 15h30: Olimpia Milano x Monaco
    Partida da Euroliga de Basquete, com transmissão ao vivo da disputa entre Olimpia Milano e Monaco.

    9 de outubro, às 20h: Corinthians x Santa Fe
    Confronto da Libertadores Feminina entre Corinthians e Santa Fe.

    Publicidade

    Leia também...

    Publicidade

    Leia também

    - Publicidade -
    Publicidade
    0 Comentários
    Inline Feedbacks
    Ver todos os comentários
    - Publicidade -