Primeira temporada de “The Pitt” chega à TV paga em fevereiro

O canal de TV por assinatura Warner Channel exibe a partir do dia 6 de fevereiro, às 22h30, a primeira temporada da aclamada série “The Pitt“. A produção é aclamada pela crítica e indicada a 13 prêmios Emmy.

Com personagens complexos e procedimentos médicos intensos, The Pitt transporta os espectadores para a intensa atmosfera de um pronto-socorro, onde cada decisão é uma questão de vida ou morte.

Criada por R. Scott Gemmill, a produção apresenta um retrato realista dos desafios enfrentados pelos profissionais do sistema de saúde americano. Ao longo de 15 episódios, a série acompanha diferentes momentos de um plantão no Pittsburgh Trauma Medical Center, revelando a intensidade da rotina hospitalar e o lado mais humano da medicina.

A primeira temporada de The Pitt está disponível na HBO Max, para maratonar onde e quando quiser. A segunda temporada recebe novos episódios toda quinta-feira, às 23h, na plataforma de streaming.