Fenômeno em Portugal: LiveModeTV cresce com Copa grátis no YouTube

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O início da Copa do Mundo confirmou que a LiveModeTV chegou para revolucionar a forma como o público português consome futebol. Em menos de uma semana de evento, o canal, que é a versão da CazéTV para o mercado europeu, registrou um crescimento avassalador, superando a marca dos 400 mil inscritos — feito inédito para um projeto de mídia esportiva digital recém-lançado em Portugal, e superando canais populares, como o Sport Lisboa e Benfica.

O principal motor para esse crescimento exponencial é uma proposta de valor irresistível para os torcedores: a LiveModeTV é a única plataforma de streaming em Portugal a transmitir todos os jogos da Seleção Portuguesa de forma 100% gratuita. E Portugal ainda nem entrou em campo no Mundial.

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Enquanto a tradicional TV aberta em Portugal (composta pelas emissoras RTP, SIC e TVI) divide um pacote limitado de partidas ao vivo na televisão, a dinâmica do streaming funciona de forma diferente para esta Copa do Mundo. Quem prefere acompanhar os jogos através de Smart TVs, computadores ou celulares tem na LiveModeTV um lugar exclusivo e sem custos.

O canal assegurou os direitos digitais para levar ao público um pacote robusto de 34 jogos, blindando a cobertura completa do percurso de Portugal na competição:

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Fase de Grupos: Portugal x RD Congo (17 de junho), Portugal x Uzbequistão (23 de junho) e Colômbia x Portugal (28 de junho).

Fases Eliminatórias: Garantia de transmissão na internet de todos os encontros de Portugal nas etapas seguintes (oitavas, quartas), além das semifinais e da grande final.

Para além do YouTube, a operação também estende a sua distribuição em parceria com o Prime Video, integrando-se de forma nativa ao ecossistema das plataformas conectadas.

Seguindo o sucesso da CazéTV no Brasil, a LiveModeTV soube adaptar o tom humorístico e relaxado para o sotaque e os costumes locais de Portugal. A transmissão diária, que chega a somar cerca de oito horas no ar, mistura análises táticas com momentos de entretenimento e interação com o chat em tempo real.

Aliando o peso institucional e a força de divulgação de Cristiano Ronaldo (acionista do grupo) ao talento de figuras da nova geração da comunicação em Portugal, o canal quebrou a barreira que afastava o público mais jovem das telas tradicionais.

O mercado português, historicamente habituado a pagar mensalidades elevadas de canais premium (na ordem dos 30 euros / R$ 180,00) para ter acesso à esmagadora maioria dos jogos de uma Copa, abraçou em tempo recorde o modelo democrático da LiveModeTV, redesenhando o futuro das transmissões esportivas no país.