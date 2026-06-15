Fusão histórica: FOX adquire Roku e sacode o mercado de streaming

O Além da Tela está no Threads! Participe das nossas conversas e acompanhe as novidades. Seguir

Publicidade

A Fox Corporation e a Roku, Inc. anunciaram oficialmente a assinatura de um acordo definitivo sob o qual a FOX adquirirá a totalidade das ações da Roku. A fusão cria uma das maiores potências de mídia e tecnologia dos Estados Unidos. A estratégia é unir o valioso portfólio de conteúdo ao vivo da FOX, líder em esportes e notícias no mercado americano, com o ecossistema tecnológico e a base de clientes da Roku, que conta atualmente com relacionamento direto com mais de 100 milhões de lares globais de streaming.

O negócio foi fechado pelo valor de US$ 160,00 por ação (uma combinação de dinheiro e ações ordinárias de Classe A da FOX), avaliando a Roku em aproximadamente US$ 22 bilhões em valor de empresa (enterprise value).

O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

Com a integração, a empresa combinada passará a ser a terceira maior força em participação de audiência na televisão dos EUA, operando de forma conjunta os populares serviços gratuitos suportados por anúncios (FAST) Tubi (da Fox) e The Roku Channel.

Lachlan K. Murdoch, Presidente Executivo e CEO da Fox Corporation, definiu a aquisição como um momento histórico para a companhia, que há quase uma década vem focando em verticais de alto crescimento.

Publicidade

“Em 2019, reorientamos a empresa em torno de notícias e esportes ao vivo. Em 2020, adquirimos a Tubi e, sob nossa gestão, ela se tornou um dos negócios mais bem-sucedidos do streaming. Hoje, damos o próximo passo: unir o portfólio de conteúdo ao vivo mais valioso do mercado com a plataforma de streaming proeminente pela qual a América o assiste”, afirmou Murdoch.

Anthony Wood, fundador e CEO da Roku, que passará a integrar o Conselho de Administração da FOX após a conclusão da fusão, celebrou o negócio: “A combinação com a FOX é uma oportunidade extraordinária para acelerar nossa visão, ganhar escala mais rápido e inovar de forma mais agressiva para telespectadores, parceiros e anunciantes.”

Ambas as empresas garantiram que a Roku continuará operando como uma plataforma aberta e parceira de outras marcas do mercado, mantendo a distribuição ampla de seus dispositivos e sistemas operacionais para Smart TVs.