Por que a MTV acabou? Ex-programador revela motivo do fim do canal

Um programador da MTV no Reino Unido escreveu um relato emocionado na rede social Reddit, dentro de um fórum dedicado a fãs de música. No desabafo publicado, ele reforçou que as equipes locais ainda viam potencial nos canais MTV, mas perderam espaço para a estratégia global da Paramount Skydance.

Em seu texto, o profissional se apresenta como programador da MTV Music UK e da MTV 80s UK/Intl, contando que trabalhou nos escritórios de Londres por 12 anos, e que o último dia de transmissões dos canais foi também seu último dia na empresa.

Segundo ele, a decisão de desligar os canais musicais passou por fatores como a fusão da Paramount e da Skydance, além de uma política de corte de gastos que priorizou o fim de acordos globais de licenciamento de videoclipes. Ele explica que esses contratos ficaram caros demais dentro da nova estrutura, o que levou à conclusão de que não valia manter sinais dedicados apenas à música, mesmo com audiência razoável e um produto ainda relevante para fãs.

O resultado foi o fim de canais como MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV e MTV Live no Reino Unido e em outros mercados europeus, marcando oficialmente o adeus da MTV como “canal 24 horas de clipes”.

Ele agradece pelos comentários positivos sobre o trabalho da equipe e admite que o desfecho não era o que desejavam, já que os canais ainda davam lucro e mantinham boa relação com a indústria fonográfica.

O relato termina em tom agridoce, com o programador dizendo que foi uma carreira maravilhosa e encerrando com um simples “and now we move on”, como quem se despede de um capítulo importante da própria vida.

Fim dos canais Paramount no Brasil

O cenário descrito dialoga diretamente com o que aconteceu no Brasil em 31 de dezembro 2025, quando a Paramount decidiu desligar todos os seus canais lineares no país, incluindo MTV, Nickelodeon, Nick Jr., Comedy Central e Paramount Network, em todas as operadoras: Claro, Sky, Vivo, Oi e outras.q

Por aqui, o fim da MTV significou uma segunda despedida: a primeira havia sido em 2013, quando a marca saiu das mãos do Grupo Abril e deixou a TV aberta, e a segunda veio agora com o corte definitivo do canal na TV por assinatura.