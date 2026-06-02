Pluto TV anuncia lançamento destes novos canais em 15 de junho

O Além da Tela está no Threads! Participe das nossas conversas e acompanhe as novidades. Seguir

Publicidade

A Pluto TV continua investindo pesado na diversificação de sua grade de canais. A partir do dia 15 de junho, os usuários do serviço gratuito da Paramount ganharão quatro novas opções de canais lineares para assistir ao vivo, cobrindo gêneros que vão desde a animação infantil e cinema até game shows e documentários de sobrevivência.

Conheça os novos canais da Pluto TV

O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

Veja os detalhes de cada uma das novidades que estreiam na metade do mês:

Mr. Bean: O canal trará a famosa versão em animação do icônico personagem britânico. A produção transforma situações simples do dia a dia em um caos hilário, acompanhando as trapalhadas de Mr. Bean ao lado de seu inseparável urso de pelúcia, Teddy. Publicidade

AdoroCinema: Um destino obrigatório para os apaixonados por cultura pop. O canal foca na democratização da informação sobre o universo de filmes e séries, transmitindo críticas especializadas, trailers de lançamentos e as principais notícias do mundo do entretenimento.

Topa ou Não Topa EUA ( Deal or No Deal ): O aclamado e inovador game show norte-americano ganha um espaço exclusivo de transmissão 24 horas. No programa, os participantes enfrentam uma disputa de nervos, sorte e intuição, abrindo maletas e negociando com o “banqueiro” para tentar levar para casa um grande prêmio em dinheiro.

Sobrevivi: Voltado para quem gosta de histórias reais e repletas de tensão. O canal revive relatos intensos e impactantes de pessoas comuns que enfrentaram situações extremas de perigo, mostrando exemplos de coragem, superação e a luta pela vida contra todas as probabilidades.

Para assistir às novidades a partir do dia 15 de junho, basta acessar o app da Pluto TV em dispositivos móveis, smart TVs, aparelhos de streaming (como Roku, Fire TV e Chromecast) ou diretamente pelo navegador de internet.