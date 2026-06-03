Superinteressante vira programa de TV no canal VEJA+TV

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A VEJA+TV, canal de streaming gratuito suportado por anúncios (FAST) do Grupo Abril, anunciou o lançamento do Mundo Super, um novo programa semanal focado em ciência, tecnologia, cultura, história e curiosidades. A produção leva para o formato audiovisual toda a bagagem e a experiência editorial da Superinteressante, uma das marcas mais tradicionais e influentes da divulgação científica no Brasil.

Apresentado pelos jornalistas Rafael Battaglia (que também atua como editor-chefe da Superinteressante) e Maria Clara Rossini, a atração foi desenhada para lançar novos olhares sobre assuntos cotidianos e responder a perguntas complexas de maneira surpreendente.

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O formato televisivo não deixará de lado a identidade que consagrou a publicação impressa e digital. Além de reportagens especiais, entrevistas e quadros inéditos, o programa trará reiterações em vídeo de seções clássicas da revista, tais como:

Oráculo: O famoso espaço onde a equipe de jornalistas responde de forma bem-humorada e embasada às dúvidas mais inusitadas enviadas pelo público. Publicidade

Conexões: Quadro dedicado a revelar relações surpreendentes e curiosas entre personalidades, marcos históricos e fatos que, aparentemente, não possuem nenhuma ligação.

Onde assistir

O programa inédito vai ao ar todos os domingos, às 15h, contando com reprises fixas nas quartas-feiras, às 21h. A exibição ocorre de maneira multiplataforma e pode ser acompanhada pelos seguintes canais:

Smart TVs e Dispositivos FAST: Samsung TV Plus (Canal 2059), LG Channels (Canal 126), TCL Channel (Canal 10031) e Roku (Canal 221).

Internet: Diretamente no portal oficial da revista VEJA e no canal oficial da Superinteressante no YouTube.