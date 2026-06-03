‘Orgulho’. A nova série HBO original vem aí

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A HBO confirmou o lançamento de sua mais nova série original para o mês de junho. Orgulho (Proud) é um drama que traz uma narrativa sensível e provocativa sobre os choques de realidade da vida adulta, com estreia marcada globalmente na plataforma de streaming HBO Max para o dia 12 de junho.

A trama acompanha Filip (interpretado por Ignacy Liss), um jovem gay imprudente que vive com a ilusão de que o mundo está a seus pés, escondendo suas profundas inseguranças atrás de uma postura arrogante e de uma beleza deslumbrante. Sua rotina de liberdade cuidadosamente cultivada sofre um duro golpe quando uma tragédia familiar inesperada despedaça sua realidade.

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Diante de uma responsabilidade que jamais desejou, Filip é colocado contra a parede com um dilema que mudará seu destino: ele será capaz de cuidar de uma criança pequena sem perder sua independência e sem sacrificar tudo o que definiu sua vida até agora?

Bastidores e elenco

A série é uma produção da TVN Warner Bros. Discovery realizada para a HBO Max, contando com a colaboração da Magnolia Films. O projeto traz uma equipe técnica refinada do audiovisual polonês, com direção e roteiro assinados por Karol Klementewicz (que divide o texto com Monika Pęcikiewicz) e fotografia de Weronika Bilska. A trilha sonora original do drama fica sob o comando do compositor Łukasz Targosz.

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O elenco reúne nomes de destaque, como: Ignacy Liss (como o protagonista Filip), Maria Sobocińska, Kamil Studnicki, Maja Ostaszewska e Joanna Kulig (reconhecida internacionalmente por Guerra Fria).